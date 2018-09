"El Tenerife es un equipo muy poderoso como local", advierte Natxo

El entrenador del Deportivo, Natxo González, está convencido de que a su equipo le espera esta tarde un "reto" muy complicado en el Heliodoro Rodríguez López ante el Tenerife, "otro de los candidatos a estar entre los mejores". "Como local siempre es un equipo muy poderoso. Es otro reto para nosotros en otro campo con dificultad", explicó el vitoriano, que tiene "inquietud por ver la respuesta" de sus jugadores en la isla. "A ver si somos capaces de seguir sumando y presentarnos en nuestro estadio la semana que viene con buenos números y con la gente animada por esos buenos resultados", avanzó de cara al estreno del Dépor en Riazor, el próximo domingo, contra el Sporting de Gijón.

El de Tenerife será el tercer encuentro consecutivo a domicilio, tras el empate en Albacete y la victoria en Almendralejo. "Nos estamos acostumbrando a viajar más que Willy Fog", bromeó Natxo. Lo que quiere es "ganar, a poder ser, y luego ver la forma". Cree que al Dépor le está faltando "eficacia en el área contraria" y aspira a "dominar las áreas" para que los resultados sigan acompañando.

Sobre el conjunto canario, destacó su calidad en las posiciones más ofensivas, así como la ventaja de mantener el bloque del curso pasado. "Tiene una base importante que te da cierta estabilidad", argumentó Natxo, quien destacó "las llegadas de Naranjo y Nano". "Tienen jugadores de medio campo para arriba importantes dentro de la categoría. Son competitivos, como no podía ser de otra manera", avanzó en su análisis del rival.

Mejorar la gestión de los encuentros con el marcador a favor es uno de los aspectos a corregir con respecto a lo sucedido frente al Albacete y el Extremadura. "Si cierras el partido no pasas apuros y si no lo cierras es normal llegar con apuros al final. A todos nos gustaría llegar a los últimos minutos con la pelota y que el contrario no la tenga, pero eso es ciencia ficción", zanjó.