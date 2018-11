Rubén Castro, la pesadilla coruñesa

Rubén Castro Martín se cruza con el Deportivo una vez más. Otro partido con morbo al cubo. El artillero de 37 años de La Isleta firmó 42 partidos con el club blanquiazul desde 2005 a 2008 y solo logró nueve dianas. Aterrizó en la ciudad coruñesa en julio de 2003, acompañado de Momo, y no triunfó. Para saldar la deuda con el central argentino Gabriel Schürrer, la UD Las Palmas, tras bajar a Segunda B, se desprendía de dos de sus grandes valores de la cantera. El delantero fue Pichichi en la temporada 2003-04 con 22 tantos. Pero en A Coruña le cayó una maldición.

En siete años, apenas tuvo protagonismo y coleccionó cesiones al Albacete, Racing de Santander, Nástic de Tarragona, Huesca y Rayo Vallecano. Siempre con la maleta. En 2010, ponía fin a su vínculo contractual con la entidad deportivista y comenzaba su periplo arrollador en el Betis, de la mano de Pepe Mel -ascenso en 2011 a la máxima categoría, de nuevo con Momo en el vestuario bético-. En Heliópolis alcanzó la cifra histórica de 147 dianas en una carrera récord. De gol en gol. Siempre abonado a la gloria. Torbellino de pólvora que hizo historia en el Benito Villamarín hasta que se fue el pasado julio, para regresar, 15 años después, a la Unión Deportiva. El club de su alma. Esta hiena del área se cruza por primera ocasión con el Dépor de amarillo. Tras conocer el abismo de la soledad y el desprecio.

Con la elástica deportivista, el atacante canario sumó cinco victorias, un empate y tres derrotas. Padeció un calvario. "No sabemos por qué no juega, en los entrenos no para de marcar", llegó a manifestar Manuel Pablo, que fue compañero de vestuario en Riazor. Ahora llega la hora de la venganza en el partenón de Siete Palmas. ¿A quién marcó con el Dépor? Batió al Atlético, Barcelona, Espanyol, Betis y Osasuna en la máxima categoría -de 2005 a 2007-. El resto de su cosecha se reparte en encuentros de bajo postín en la fase previa de la Copa de la UEFA.

En 2004-05, Irureta recurrió a Munitis, Tristán y Luque. No tenía sitio y se marchó al Carlos Belmonte. Un año después, ya con Caparrós, jugó 24 partidos y logró tres tantos. Luego sería cedido al Racing de Santander y Nástic de Tarragona. En 2007-08 comenzó su pesadilla con Lotina. Siete encuentros y un gol. Bajó un escalón y en Segunda logró 27 tantos en el Huesca y Rayo Vallecano. Apareció la figura de Mel, su salvador. El 2 de agosto de 2010, Pepe Mel lo reclutaba para el Betis y cambiaba la historia del conjunto verdiblanco. Así se fabricaba la leyenda del pistolero indomable de Heliópolis. Lotina autorizó la operación. Jamás pudo extraerle el jugo a este goleador. Y hoy, desde las 20.30 horas, el Dépor de Natxo González, Vicente Gómez y David Simón se cruza con Rubén.

Rubén Castro es el pichichi de Segunda (7 dianas), igualado con Quique González (Dépor), Enric (Extremadura) y Juan Muñoz (Alcorcón). Con el ejecutor deportivista mantendrá un pulso de órdago. Si marca, lo tiene claro: "Claro que lo celabraré, ya lo hice en 2012 en Riazor con el Betis y señalando mi nombre en la camiseta".