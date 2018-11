Fede Cartabia, junto a Carlos Fernández y Quique González en el partidillo de once contra once

Natxo González dedicó parte del entrenamiento de ayer en Abegondo a trabajar aspectos tácticos, para lo cual dividió a sus futbolistas disponibles en dos formaciones de once jugadores cada una. Mezcló a titulares y suplentes, aunque ofreció algunas pistas de cuáles pueden ser sus planes de cara al partido del sábado contra el Oviedo, en el que no podrá contar con Pedro Sánchez por lesión. Tampoco estará disponible Borja Valle, que cumplirá el tercero de sus cuatro partidos de sanción, así que el técnico tiene dos soluciones naturales para cubrir la ausencia del alicantino: Carles Gil, que viene de ser suplente en las últimas dos jornadas, y Fede Cartabia, quien recibió el alta médica el pasado viernes, aunque no entró en la lista para Las Palmas. Durante parte de los ejercicios tácticos de ayer a campo completo, el argentino jugó de mediapunta en el mismo equipo que los dos delanteros titulares: Carlos Fernández y Quique González.

Según esas primeras pruebas, Diego Caballo parte con ventaja con respecto a Saúl García para ser el lateral izquierdo titular frente al Oviedo. En todo caso, lo que Natxo esbozó ayer en Abegondo no es ni mucho menos concluyente ni definitivo. El técnico todavía dirigirá otra dos sesiones de preparación antes del encuentro del sábado.