Natxo: "Será un partido incómodo"

Natxo González confirmó ayer uno de esos lugares comunes futbolísticos: que los partidos se ven mejor desde la grada que a ras de césped. El entrenador deportivista, no obstante, se mostró contento por regresar al banquillo después de los dos partidos de sanción que le impusieron por su expulsión en Córdoba. "Cuesta ver los partidos desde arriba, aunque se ven muy bien", admitió. "Se ven muchas cosas que desde abajo no se ven, pero ya está. Ahora volvemos a nuestro sitio", añadió sobre su vuelta al banquillo.

El técnico blanquiazul regresará con un espíritu renovado después de su expulsión en Córdoba y de la colección de castigos que acumula el equipo. "Me he reformado en estos quince días, he hecho una promesa y no voy a enfadarme más", aseguró. Eso no quita que a Natxo González le sigan extrañando determinadas decisiones arbitrales y de los comités. "No es lógico, no me parece lógico, es extraño y es llamativo, pero tenemos que tratar de poner un poco más de nuestra parte", reflexionó ayer sobre la cifra de expulsados que acumula el equipo a pesar de ser uno de los conjuntos de la categoría que menos faltas hace.

"No quiero desgastarme. Son decisiones que se toman y ya está. No voy a mirar a otros equipos. Es sorprendente cuando salen las sanciones, pero ya está. No merece la pena darle importancia", insistió ayer el entrenador deportivista.

Natxo prefirió centrarse en lo que le espera a sus jugadores esta tarde ante el Oviedo, un conjunto marcado por la influencia de su técnico, Juan Antonio Anquela. "Una de las virtudes del Oviedo es la intensidad, la agresividad. Los equipos de Anquela que todos conocemos son equipos muy fuertes en el cuerpo a cuerpo con presión tras pérdida. Es la incomodidad de este rival", enumeró.

"En lo futbolístico va a ser un partido incómodo y puede que sea trabado. Habrá que tener mucha paciencia y gestionar bien en cada momento todos los aspectos", subrayó. El entrenador deportivista también desveló que habrá alguna modificación en el equipo titular con respecto al empate logrado en Las Palmas la semana pasada.