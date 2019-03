Borja Valle: "Tenemos mucha confianza en Natxo"

Borja Valle se pronunció esta mañana sobre la situación que atraviesa el equipo después del empate contra el Almería del viernes en Riazor. Con ese resultado son cinco los partidos consecutivos sin una victoria como local, lo que ha incrementado el descontento entre la afición. "Cuando te alejas un poco de la cabeza o no encarrilas buenos resultados es algo normal, es lógico", indicó sobre el malestar de la grada.

La preocupación por la dinámica negativa del equipo afecta también al entrenador, Natxo González, que el viernes después del partido contra el Almería reconoció que es consciente de que su papel al frente del equipo será cuestionado durante estos días. Borja Valle, en ese sentido, rompió una lanza en favor del técnico. "Él está muy enchufado con nosotros, tenemos mucha confianza en él. Hemos confiado en él al cien por cien y así va a ser hasta el último día", manifestó. "Nosotros no podemos pararnos a pensar en que si perdemos este fin de semana no va a estar. Lo respaldamos al cien por cien y creo que el club piensa igual, por lo que pienso que es un tema del que no se debería hablar", añadió el delantero sobre Natxo.