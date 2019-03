La vuelta a "casa" de Borja Valle

El partido que enfrentará el domingo al Deportivo y al Oviedo en el Carlos Tartiere está marcado desde que empezó la temporada con un gran círculo en el calendario de Borja Valle. Por primera vez desde 2016, cuando cambió el equipo azul por el blanquiazul, el atacante regresa al estadio carbayón, donde disfrutó de "dos años increíbles, los mejores" de su carrera "a nivel futbolístico y personal". "Tanto mi familia como yo fuimos muy felices allí", recuerda Valle antes de afrontar un encuentro que le despierta una "sensación extraña" por lo mucho que significa el Tartiere para él. "Desde que salí de allí nunca me he enfrentado al Oviedo, ni en Liga ni en Copa, y no he vuelto a jugar nunca en ese campo. Seguro que es el estadio donde más ilusión me hace volver a jugar. Yo, personalmente, la considero mi casa „confiesa el delantero blanquiazul„. Volver allí va a ser una sensación extraña. Igual es algo atípico, porque al final solo estuve dos años, pero fueron dos años muy intensos".

En su primera campaña en el Oviedo, la 2014-15, continuó la progresión de su anterior etapa en el Ourense ayudando con nueve goles al ansiado ascenso del equipo asturiano a Segunda División tras doce años alejado de la categoría de plata del fútbol español. En la siguiente temporada de azul, la 2015-16, firmó seis tantos con el conjunto carbayón, que se quedó a las puertas de acabar peleando por subir a Primera.

"El primer año fue precioso, con el ascenso, viviendo algo que el club hacía muchos años que no había vivido", recuerda Borja Valle. "Luego hicimos un buen año en Segunda, casi metiéndonos en el play off. Todo fueron muy buenas sensaciones. Creces como persona y como futbolista, y te sientes protagonista y querido. Volver a mi casa es algo que me va a poner los pelos de punta", añade el futbolista del Dépor al referirse a lo que le espera el domingo.

El pasado viernes, contra el Almería, Borja Valle fue una de las seis novedades que introdujo Natxo González en el once inicial del equipo coruñés. Desde esta mañana el atacante blanquiazul retoma el trabajo junto a sus compañeros en Abegondo con el objetivo de seguir gozando de la confianza del técnico para repetir desde el inicio en una cita tan especial para él como la del domingo en Oviedo.