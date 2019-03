Carlos: "Soy un compañero más, no un salvador"

Carlos Fernández expresó esta mañana las enormes ganas que tiene de ayudar al Deportivo tras superar su última lesión muscular, aunque la reacción es cosa de todos, no solo de un jugador. "Estoy tranquilo, me veo y como un compañero más, ni mucho menos me veo como un salvador de nada. Esto se saca arrimando el hombro todos juntos. Hay que estar juntos con el compañero y cada uno hacer un ejercicio de reflexión para mejorar el nivel individual y ponerlo al servicio del equipo", expresó esta mañana en Abegondo.

Aún no tiene el alta médica, pero se siente en condiciones para reaparecer el domingo en Oviedo, incluso desde el inicio si Natxo González así lo quisiera. "Llevaba tiempo esperando este momento, de tener buenas sensaciones y volver con el grupo", comentó el delantero. "Sinceramente, ni mucho menos me veo como un salvador", insistió Carlos. "Confiamos plenamente en todos los que formamos parte de este proyecto. Es verdad que estamos en el momento más duro de las temporada y el único camino es seguir trabajando y confiando", continuó en su análisis.

Fue "duro" estar tanto tiempo sin competir, sobre todo muy "frustrante" para él. "Cuando uno está en la grada y no puede ayudar, sentirte que no puedes aportar es lo más frustrante y lo que peor he llevado en este proceso", añadió Carlos Fernández. Reconoce que el ascenso directo "está más complicado" pero "si faltando once jornadas perdemos la fe, apaga y vámonos". "Hay que creer. Soy optimista", aseguró el atacante blanquiazul.