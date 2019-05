"Si alguien merece una oportunidad, ese es Valerón"

Valerón anhela su regreso a A Coruña y mantuvo contactos varios ex candidatos a la presidencia del Dépor. Francisco Zas no los admite, pero no puede negar que es una posibilidad que le atrae. "Si alguien se merece una oportunidad en el Dépor ese es él, al igual que se la merecen otros grandes que han demostrado su amor al club. En ese aspecto, no me duelen prendas en decir que contar con Valerón sería un gran activo para la entidad. A partir de ahí, suposiciones y rumores ya se escapan a mi control", razona antes de explicar su filosofía ante la recuperación de sus viejas glorias y ante cualquier contratación para las diferentes áreas. "La puerta del Dépor tiene que estar abierta, no solo a exjugadores, sino también a toda la gente capaz. Y si aún encima tiene la magnitud de un jugador como Valerón, fantástico. Pero para nosotros lo más importante es tener a los mejores", razona el presidente.

Las incorporaciones no se quedarán solo en ese ámbito deportivo. Zas admite que quiere dar un impulso a la recién creada Fundación RC Deportivo y cree que la mejor manera de hacerlo es con un refuerzo que venga de fuera para darle autonomía: "Es algo que necesita su tiempo, su valoración y encontrar a las personas adecuadas. Tengo el convencimiento de que a la Fundación hay que darle un impulso y un impulso importante. Y creo que se genera mejor si su presidencia no depende del consejo".

El Dépor ha avanzado mucho en los últimos años en el ámbito de la Responsabilidad Corporativa y la recuperación de la memoria. El proyecto del museo tuvo que retrasarse, está a la espera: "En cuanto se pueda hay que afrontarlo porque es un activo que puede generar recursos económicos. Y más allá de lo económico, el crear sentimiento de club nos aporta muchísimo".