Martí: "Llegamos al 'play off' con una ilusión y pasión tremendas por lograr el objetivo"

José Luis Martí se mostró "contento, feliz y orgullosísimo" de sus jugadores tras ganar al Córdoba. "Es un paso para el objetivo final. Ahora lo tenemos ahí. Hay que recuperar lo antes posible y preparar las mentes para competir otra vez con este público. Con esta sensación de unidad y apoyo total, evidentemente todo es más sencillo", afirmó el técnico del Dépor. "Llegamos al play off con una ilusión y pasión tremendas por conseguir el objetivo, y eso no nos lo quita nadie. Quedan dos eliminatorias muy duras. Ya no hablamos de ir partido a partido sino de eliminatoria en eliminatoria. No hablamos de 90 minutos sino de 180", añadió.

El balear considera que el Málaga "llega en un muy buen momento" a la promoción de ascenso, pero confía plenamente en sus jugadores. "Tengo plena confianza en el grupo. Todo va a ser igualado. Tenemos un hándicap, y es que en caso de empate no hay penaltis y eso es una ventaja para ellos", recordó el entrenador del Deportivo, convencido de que el apoyo de la afición volverá a ser determinante el miércoles: "Los 22.000 no han parado de alentar en todo momento, nos han recibido antes del partido, y ese apoyo ha sido correspondido por los jugadores en el terreno de juego". Además, Martí indicó que el play off es "muy jodido, muy difícil". "Es el momento para tirar de mucha gente. Necesitamos a gente fresca", resumió el técnico.