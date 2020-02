"Hoy no has estado bien, no te puedo felicitar, muy mal, hoy muy mal", la frase que causó la tarjeta roja a Vicente

El árbitro andaluz Figueroa Vázquez le mostró la cartulina roja a Vicente Gómez una vez señaló el final del partido del pasado viernes, disputado contra el Girona. La razón fue la siguiente frase del futbolista blanquiazul: " Hoy no has estado bien, no te puedo felicitar, muy mal, hoy muy mal". Es lo que transcribió el colegiado en el acta oficial del partido, que hasta ayer no hizo pública la página web del Deportivo.

Dice Figueroa en su escrito que le mostró la cartulina de este color al futbolista grancanario después de haberle advertido previamente de que "cesara su actitud". La reacción del colegiado en ese final del encuentro se entendió como la de una persona tensa, incluso hubo futbolistas que lo apuntaron, que estaba bastante nervioso. Quizá por su comportamiento durante el encuentro.

Que Vicente recibiese una tarjeta roja por hablar con el árbitro sorprendió a todo el vestuario deportivista, conocedor del carácter del grancanario, una persona afable y muy educada. Todos se sorprendieron. Incluso Fernando Vázquez prefirió callarse en la rueda de prensa posterior al partido: "Que diga Vicente lo que sucedió".

Ayer Figueroa lo desveló al hacer pública la acta la FEF. Es posible que el futbolista reciba dos partidos de sanción; es posible que ninguno. Depende de cómo tenga el día el Comité de Competición. También cabe la posibilidad de que el andaluz pase a la nevera por su parcial actitud con los futbolistas. "Soy un recién llegado, pero quiero el mismo respeto que Stuani", dijo Mollejo.