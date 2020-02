Competición reconoce que las palabras de Vicente no suponen "insulto, menosprecio o vejación" al árbitro, pero le sanciona con un partido

Competición reconoce que las palabras de Vicente no suponen "insulto, menosprecio o vejación" al árbitro, pero le sanciona con un partido Arcay | Roller Agencia

Si ya el colegiado tuvo que hacer una pirueta para relatar lo sucedido con la expulsión a Vicente Gómez al término del Deportivo-Girona, el Comité de Competición le ha dado una vuelta de tuerca a la situación en respuesta a las alegaciones al acta presentadas por el Deportivo. El órgano disciplinario de la Federación reconoce que las palabras del pivote canario no son "expresivas de insulto, menosprecio o vejación", tal y como sostiene el club coruñés, pero aun así le impone un partido de sanción porque en la redacción del acta no hay un "error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta" y porque, aunque comparte los argumentos de la entidad blanquiazul, apunta que "corresponde al árbitro valorarlas en su conjunto para determinar si son merecedoras de expulsión". El Dépor anuncia que no acudirá a instancias superiores para recurrir esta sanción y Vicente será baja este domingo frente al Zaragoza en La Romareda.