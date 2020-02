Competición admite que las palabras de Vicente a Figueroa no son "expresivas de insulto, menosprecio o vejación", tal y como sostiene el Dépor, pero aun así le impone un partido de sanción, porque en el acta no hay un "error material manifiesto" y porque, aunque comparte sus argumentos, apunta que "corresponde al árbitro valorarlas en su conjunto". El club no seguirá recurriendo.