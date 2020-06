Pacheta: "Somos los tíos más ambiciosos del mundo"

El entrenador del Elche, José Rojo, Pacheta, volvió a "romper una lanza" por sus jugadores y el día antes de enfrentarse al Deportivo destacó la actitud y la ambición de su vestuario, más allá de los resultados que puedan conseguir. "Somos los tíos más ambiciosos del mundo", enfatizó el técnico franjiverde, que resaltó que un equipo como el ilicitano, "que debía estar luchando por evitar el descenso, está peleando por el sueño" de la promoción de ascenso a Primera División. "Y si no se logra, la campaña habrá sido maravillosa", puntualizó el entrenador del rival del Deportivo.

"Este equipo se repone rápido y bien de las derrotas y de los momentos complicados", ha proseguido el técnico. "Y no puede ser todo un desastre cuando perdemos un partido", ha añadido en referencia a las críticas por el flojo reinicio de la competición tras la derrota en Ponferrada (2-1) y el empate en casa ante el Extremadura (1-1), que se vieron compensados el pasado viernes con la victoria ante el Girona (1-0). Quintos en la tabla y con dos puntos de colchón sobre el séptimo [Rayo Vallecano], Pacheta ve al Elche "cada día más peligroso" tras quitarse "la mochila y el lastre" de "luchar por el no fracaso", una vez conseguidos los 50 puntos que garantizan virtualmente la permanencia en la categoría de plata del fútbol español.

La victoria sobre el Girona supuso mucho viento en las velas para el Elche que, según su entrenador, ante el Deportivo "dará muestras de gran equipo porque el jugador se ha quitado una gran responsabilidad con los 50 puntos, ha ganado confianza y es el momento de disfrutar y de ser optimistas". "El exceso de responsabilidad bloquea", añadió Pacheta en su análisis.

El preparador burgalés no ha querido "hacer cábalas ni el cuento de la lechera" con los puntos que darían el billete para el play off de ascenso a Primera. "Según las estadísticas, serían 64 puntos, pero eso lo dirá al final la competición y no quiero despistarme de Sabin Merino, de Dani Giménez y de los muchos y buenos jugadores que tiene el Deportivo, que es en lo que estamos focalizados", recalcó de cara al encuentro de esta tarde.

Pacheta ha remarcado que buena parte de la responsabilidad del gran momento que atraviesa el portero Édgar Badía se debe a la competencia que le plantea el meta suplente San Román, que ayuda a mejorar al arquero catalán, al que considera "un portero top" de la categoría. Y sobre los rivales del Elche por la promoción de ascenso, el técnico franjiverde ve "muy fuerte a la Ponferradina, veía fuerte al Mirandés, el Rayo tiene un potencial durísimo, el Girona puede romperla cuando te descuides y también viene el Alcorcón, pero ahora sólo toca pensar en el Dépor".