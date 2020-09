Lucho García, ante el "mayor reto" de su vida

El Dépor hizo ayer la simbólica puesta de largo de una de sus incorporaciones bajo palos, Lucho García. El meta hispanocolombiano luchará con un puesto con Carlos Abad. El primer objetivo es el ascenso, pero él piensa a largo plazo, un largo recorrido por el que también apuesta el club coruñés para él. "Me considero una persona de retos y este es el mayor de mi vida. Es una apuesta personal. Aquí todo el mundo sabe cuál es el objetivo principal y si firmé por tres años, no lo hice solo porque quiera subir a Segunda. Mi deseo es hacer cosas grandes aquí y dejar huella en este club", reforzó.

El ex del Sevilla Atlético y Rayo Vallecano, que estuvo acompañado sobre el césped de Abegondo por el secretario técnico blanquiazul Alfonso Serrano, no tuvo reparos en definirse como jugador: "Soy un portero joven con mucho por mejorar", avanzó. "Me considero rápido y fuerte en el uno contra uno. Con el balón en los pies estoy mejorando, lo noto. Debo seguir trabajando", apostilló.

Lucho lleva unos días sin pisar el césped por una lesión, pero espera regresar ya la próxima semana a los campos de Abegondo para seguir pugnando con Carlos Abad por la titularidad. Los dos remarán para jugar en unos meses en Segunda. El colombiano tiene una receta: "Hay que trabajar y no pensar que partimos como favoritos. Tenemos una gran plantilla, pero cada día debemos mejorar".