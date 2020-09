Nacho González: "Sé que Munúa ha dado buenas referencias de mí y eso significa mucho"

El uruguayo Nacho González, una de las incorporaciones del Deportivo para su proyecto en Segunda División B, desveló cómo se gestó su llegada al equipo. "Me motivó a mí y a mi agente a lo grande. Es un equipo que al otro lado del charco se conoce muchísimo. Ojalá lo podamos devolver a donde se merece", manifestó sobre la oferta del conjunto blanquiazul.

Nacho González reconoció que su Gustavo Munúa, exportero deportivista, avaló su fichaje por el Deportivo. "Sé que ha dado buenas referencias de mí y eso significa mucho. Es un honor que me haya elogiado", indicó el centrocampista.

El jugador uruguayo, que afronta su primera aventura en el fútbol europeo, desveló que ya se ha estado intentando poner al día sobre lo que le espera en la Segunda División B. "Lo he comentado con los compañeros y me han dicho que es una división muy técnica, como todas las de España, pero que se juega un poco más fuerte, más brusco. No me va a sorprender porque en el fútbol uruguayo también es así", apuntó. "Queremos adaptarnos rápido a la idea del míster, que quiere que asfixiemos a los rivales arriba", añadió.