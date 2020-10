La primera jornada de esta Tercera División presentó un derbi comarcal en Paiosaco entre el equipo local y el Bergantiños, uno de los grandes de la categoría, que finalizó con tabla (1-1). Empezaron marcando los locales, pero Remeseiro hizo la igualada al marcar de penalti. Ambos goles antes del descanso hacían presagiar un partido más vistoso, pero al final no se movió el marcador. En As Somozas, el Fabril no pudo pasar del empate sin goles en un encuentro poco movido y sin emoción.