Fernando Vázquez: "Necesitamos apoyo, confianza y seguridad"

Fernando Vázquez hizo un llamamiento para que el deportivismo mantenga la "ilusión" en el equipo a pesar del irregular inicio de temporada. "Me preocupa es que la gente pueda perder la esperanza, la ilusión o la fe en el equipo o en los jugadores", reflexionó el técnico deportivista. "Necesitamos apoyo, necesitamos confianza, necesitamos seguridad y necesitamos que la ciudad, la afición y el deportivismo estén con el equipo, nos harán muchísimo mejores. Solo le pido eso a la afición, que no se deje llevar de repente porque se crearon unas expectativas demasiado elevadas", añadió antes de visitar el domingo a Unionistas.

Vázquez admitió que el equipo aún está lejos del juego que busca, pero aseguró que trabajan para ello. "La actitud del equipo no es la de esperar, ni de replegar, es más agresiva. Es lo que estoy intentando. Es verdad que no lo hacemos de forma perfecta, o nos falta confianza suficiente para hacerlo, pero vamos evolucionando hacia ahí. Si esa estrategia de presionar y robar alto no funciona, hay más estrategias esperando para ser utilizadas. Pero el contexto para ganar está siendo un equipo que intenta presionar, robar alto y transitar rápido hacia el gol. ¿No se está viendo? Creo que en algunos momentos sí", apuntó.