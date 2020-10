Álex Rey, la promesa que se marchó a Vigo y que vuelve al camino del Dépor

Un día fue una de las promesas de Abegondo, al siguiente se marchó a A Madroa y el domingo se volverá a cruzar en el camino blanquiazul. "Estuve tres años en el Dépor, aprendí muchísimo y dejé amigos. Y siempre tienes en mente cómo se vive el fútbol en A Coruña. Soy del Lugo, del equipo de mi ciudad, pero te deja marcado, lo sigues, estás atento a cómo le va", reconoce Álex Rey, hoy jugador de Unionistas, próximo contrincante coruñés. Los recuerdos son agradables de una etapa pasada que acabó de una manera algo abrupta.

Llegó el verano de 2013, con la plaza de Pontevedra golpeada por un proceso concursal, y al club le fue imposible retenerlo. Era un adelantado a su generación. El único de 1998, junto a Aarón Sánchez, que había integrado al Dépor subcampeón de España cadete que perdió la final ante el Málaga. Supuso un golpe más para una entidad ahogada, que acababa de bajar y que veía como el Celta sí conservaba la categoría tirando de canteranos. Álex Rey explica sus razones y por qué atendió a ese efecto llamada que llegaba desde el otro extremo de la AP-9. "No me arrepiento", tercia. "Yo seguía viviendo en Lugo y todos los días iba en taxi a Abegondo. Me influyó mucho estar todo el día en la carretera. Llegabas tarde a casa, al día siguiente a levantarse a clase... Pero hubo más razones", avanza. "Fue un cúmulo de circunstancias. En Vigo me ofrecieron un proyecto ilusionante. No dudé porque se tiraba de la cantera. Al final, pones todo encima de la mesa y tomas una decisión," concluye.

Entonces los nombres eran otros, hoy se vuelve a repetir la misma realidad. El Dépor está en Segunda B e intenta tirar de Gandoy, Valín y Adri Castro, ninguno de momento titular, y el equipo vigués, en Primera, ha hecho debutar en este ejercicio a Fontán, Baeza, Veiga y Miguel Rodríguez. Para Álex Rey, la explicación va más allá del talento: "Está, sobre todo, en la apuesta. Si la haces, llegará alguno interesante".

El pasado queda atrás, aunque se repitan patrones, y el futuro es el duelo del domingo. No deja de hacérsele "extraño" medirse a su ex equipo en Segunda B y admite que al grupo charro, aunque haya cambiado, le "refuerza" haber doblegado ya al Dépor en la pasada Copa.