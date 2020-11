Carlos Abad: "El juego no ha sido vistoso, pero en estos partidos es lo que toca"

Carlos Abad reconoció tras el empate contra el Guijuelo que el juego deportivista no había sido "vistoso", pero aún así rescató el punto obtenido tras un partido "complicado". "El juego no ha sido nada vistoso, pero en este tipo de partidos es lo que toca", indicó el portero deportivista.

Abad destacó la importancia del punto conseguido debido a la dificultad del campo de césped artificial del Guijuelo y la fortaleza que mantiene como local después de más de un año invicto. "El punto debemos valorarlo bien porque no creo que aquí puntué mucha gente", manifestó el guardameta.

El portero deportivista también se refirió a las circunstancias que se encontró el equipo en su visita a Guijuelo y a las condiciones del terreno de juego. Abad, al igual que hizo su entrenador, Fernando Vázquez, recordó que el conjunto local está más adaptado a jugar sobre hierba sintética. "Ellos tienen un poco más de ventaja por costumbre. No hemos podido jugar casi nada. Cuando se dan esas circunstancias la idea es no arriesgar", reflexionó el jugador blanquiazul.

Carlos Abad también fue protagonista por un remate potente de Kike Pina que tuvo que desviar en la segunda parte. "La veo un poco tarde. No se veía prácticamente nada. No sabía si iba dentro o no", apuntó.

El portero reconoció que el equipo no estuvo acertado ofensivamente para potenciar su filosofía de hacerse fuerte desde atrás. "Nuestra base es no encajar y a partir de ahí crecer. Hoy no hemos podido marcar", señaló.