Fernando Vázquez intentó ayer, nada más acabar un partido que pasará a la historia menos agradable del Deportivo, naturalizar una derrota complicada de digerir. “Sé lo que significa y es una derrota dolorosa. Comparto ese sentimiento, pero independientemente del rival y lo que significa, sabía que alguna derrota íbamos a tener.”, reflexionó el entrenador deportivista “No esperaba que fuera hoy (por ayer), evidentemente. Una derrota es prevista, por lo menos por nuestra parte y fue hoy (por ayer). Siento darle esta tristeza al deportivismo Nos recuperaremos”, añadió.

Vázquez reconoció que caer ante el filial del Celta tiene connotaciones diferentes a hacerlo contra cualquier otro rival, pero lamentó especialmente los puntos que ayer se dejaron en Riazor. “Si tiene alguna connotación para el deportivismo también me duele más, evidentemente. No consideraba que fuera un derbi, pero a los deportivistas les debe doler una derrota contra el filial, como me duele a mí, pero porque perdemos puntos importantes y no pensé que fuera hoy (por ayer)”, reflexionó el entrenador deportivista.

Fernando Vázquez, a pesar de intentar darle carta de normalidad a lo ocurrido, terminó admitiendo que les costará “olvidar” lo ocurrido ayer cuando se le cuestionó sobre si el partido de Copa del jueves contra el El Ejido podría ayudar a dejar atrás la derrota. “Esto no lo vamos a olvidar. Si este partido tiene alguna importancia tiene que ver con el regusto que deja una derrota cuando no juegas hasta el 10 de enero. La Copa no es un torneo en el que nos tengamos que implicar. Me da la sensación de que está para que en los cuartos de final aparecen los grandes”, argumentó.

El equipo blanquiazul fue incapaz en el segundo tiempo de remontar el resultado y dejó una mala imagen en comparación con el primero. “Creamos peligro, llegamos con orden y tuvimos sentido en el juego colectivo”, indicó sobre la actuación de sus jugadores hasta el descanso. “En el segundo tiempo, con el mismo equipo, perdimos el sentido del juego. Creo que pensamos que nos sentimos presionados en exceso y nos faltó calma para mover la pelota con precisión y llegar al área”, explicó.

Fernando Vázquez definió la derrota como “accidental” debido a los goles encajados de manera parecida. “Si encajas dos goles, lo normal es que pierdas. Esa es la importancia de mantener el marcador a cero. Fueron dos tiros parecidos y fuimos incapaces de bloquear un tiro a un chaval que tiene habilidad”, apuntó. “Este partido es un poco accidental, desde mi punto de vista. Sufrimos dos primeros tiros y fueron dos goles, eso le pasó hoy (por ayer) al Deportivo”, destacó.

El resultado puso en cuestión la apuesta diferente que intentó ayer el equipo, con una presión adelantada inicial que dio sus frutos pese que Vázquez volvió a decantarse por el sistema con cinco defensas. “Busco la forma de que el equipo juegue más suelto en ataque, pero evidentemente sin sufrir atrás. Si para jugar con soltura soy vulnerable atrás, me lo replantearía. Tengo que pensar por qué ocurrieron dos tiros como los de hoy (por ayer) que permitimos y fueron letales”, subrayó Vázquez.

El técnico también se mostró comprensivo por las críticas, especialmente por un resultados como el de ayer. “Entiendo la crítica, por supuesto que sí”, dijo.