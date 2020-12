El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, calificó la derrota de ayer contra el Celta B en Riazor, la primera del equipo esta temporada, como "muy dura y bochornosa", pero al mismo tiempo garantizó la continuidad de Fernando Vázquez en el banquillo. "No hay debate", afirmó durante la presentación del Teresa Herrera que se disputará el domingo.

"Mi opinión no difiere en absoluto de la del resto de los deportivistas. La derrota ha sido tremendamente dolorosa. Se sintió hasta cierta vergüenza del hecho en sí, pero como deportista estoy acostumbrado a relativizar los éxitos y también los fracasos. Ayer fue una derrota muy dura, bochornosa", afirmó el presidente deportivista.

Vidal fue cuestionado por la figura de Vázquez y destacó que no se ha tratado su posible destitución. En ese sentido, indicó que el consejo se reunirá mañana y no está previsto debatir sobre su continuidad. "No veo debate, por la parte mía personal. Creo que el consejo me va a apoyar y no veo ningún debate en estos momentos. Por la experiencia que he tenido y que he sufrido en otras etapas creo que hay que tener tranquilidad, calma y esperar. Hay que esperar un poquito a ver cómo evolucionan las cosas", argumentó.