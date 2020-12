Solo tres de los 102 equipos que compiten en los cinco grupos de Segunda División B permanecen invictos después de que hayan transcurrido las primeras ocho jornadas, nueve en el caso de los dos subgrupos que cuentan con once clubes. El Deportivo era uno de los conjuntos que se mantuvo sin perder durante los siete primeros partidos del campeonato; sin embargo, falló por primera vez el domingo, y lo hizo en su feudo de Riazor, además ante el Celta B. Otros tres líderes sucumbieron por primera vez este fin de semana, UCAM Murcia, Rayo Majadahonda y Badajoz, pero los tres se mantienen al frente de sus respectivas clasificaciones a pesar de la derrota. Solo el Ibiza, el Algeciras y la SD Logroñés se mantienen impolutos.

Permanecer invicto supone ocupar una de las plazas de privilegio de la clasificación, salvo alguna excepción, ya que significa sumar en cada uno de los partidos disputados. De hecho tanto el Ibiza como el Algeciras dominan sus respectivos subgrupos, el 3B en el caso de los ibicencos y el 4ª en el de los andaluces. No es el caso de la Sociedad Deportiva Logroñés que ocupa la tercera posición en el subgrupo 2B con 13 puntos en siete partidos por detrás del Calahorra y del Ebro, que mandan en la clasificación con 15 unidades en ocho jornadas celebradas. Claro está que si gana el partido que tiene pendiente se colocará al frente de la tabla.

Al Deportivo la derrota del domingo le supuso perder el liderato para convertirse en segundo por detrás de Unionistas tanto en su subgrupo, como en la clasificación general del Grupo 1. Más afectado resultó el Pontevedra, que también dejó de ser inmaculado este fin de semana, ya que fue goleado por el Coruxo en O Vao y pasó a ocupar la tercera posición en el subgrupo y la séptima en la tabla general que contabiliza los puntos sumados por cada uno de los equipos. Entraría en la lucha por el ascenso, porque mantiene a siete rivales con menor puntuación en el subgrupo 1ª.

En esta jornada aciaga para los líderes, todos perdieron en partidos de rivalidad, aunque solo el Deportivo lo hizo como local. El UCAM cedió ante el Real Murcia (2-1), su máximo adversario en la capital murciana (subgrupo 4B); el Rayo Majadahonda perdió en su visita al San Sebastián de los Reyes (1-0) en el subgrupo 5A, y el Badajoz lo hizo en su desplazamiento al campo del Mérida (1-0), en el subgrupo 5B. Derrotas que no impiden que dos de estos tres conjuntos sigan al mando de su clasificaciones —UCAM y Badajoz—, pero al Sanse le sucedió como al Deportivo, pues perder el partido le supuso dejar el primer puesto, que ahora ocupa precisamente su vencedor, el San Sebastián de los Reyes, aunque ambos empatados a puntos, 19.

El final del año 2020 deja además a 25 equipos con una sola derrota en lo que va de competición. Cuatro son el en el subgrupo 1A (Deportivo, Pontevedra, Compostela y Unionistas); y dos en el subgrupo 1B (Cultural Leonesa y Lealtad). Resulta curioso el caso del Racing de Santander, que es cuarto en el 2A con una sola derrota y 11 puntos, pero la razón es que solo lleva disputadas seis jornadas en uno de los subgrupos que cuenta con once equipos. Está a cinco del líder Amorebieta pero cuenta con tres partidos menos.

Fue una jornada negativa para los líderes, para unos más que para otros, en especial para el Deportivo por la trascendencia social que supone perder en casa y ante el filial del máximo rival histórico, más allá del significado deportivo que pueda traer este resultado. Una derrota que puede implicar una reacción por parte de los blanquiazules en la segunda parte de un torneo que retomarán el 10 de enero con la visita al Zamora. Será el último partido de la primera vuelta. Después, volver a empezar, pero con la diferencia de que de los nueve partidos cinco serán en Riazor. Esto tiene que suponer un acicate, más allá del traspiés que los blanquiazules sufrieron el domingo.

Regreso a la competición contra El Ejido en la Copa

La escasa importancia que le da Fernando Vázquez a la Copa del Rey es que sus futbolistas realizarán hoy la primera y única sesión de entrenamiento antes de enfrentarse en Riazor a la Sociedad Deportiva El Ejido (jueves, 17.00 horas). “Es una competición en la que no nos tenemos que implicar”, dijo el entrenador blanquiazul el domingo tras la debacle frente al Celta B. Es, sin embargo, un partido que tendrá que afrontar aunque sea incluyendo a futbolistas que dispusieron de menos minutos en la Liga. Puede ser el caso de Lucho García, que no dispuso de un solo minuto en la competición de la regularidad, o de otros futbolistas con ficha del filial que se ejercitan a las órdenes del técnico de Castrofeito, casos especiales de Adri Castro y Juan Rodríguez. El hecho de jugar como local obliga a los blanquiazules a vencer, lo que supondría pasar la eliminatoria y tener que volver a competir el próximo 3 de enero, algo que no parece del agrado de nadie. La Copa es un estorbo para los equipos pequeños —todos aquellos que no están en Europa— con ciertas salvedades. tal es así que los resultados de ayer muestran el escaso interés que los clubes de las categorías no profesionales muestran por esta competición, en la que no son pocos los que tienen que jugar lejos de sus seguidores. Ayer, el Sevilla hizo los deberes tras derrotar por 0-3 al Ciudad de Lucena, conjunto de la Tercera División. No fue el único, pues en esta jornada todos los equipos de Primera saldaron con victorias sus eliminatorias. No sin problemas, como en el caso del Huesca, que tuvo que esperar a la prórroga para doblegar por 2-3 a un combativo Marchamalo. El Ourense C.F. forzó la prórroga con un hombre menos y perdió por un gol.