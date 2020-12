El Deportivo se estrenará mañana en la Copa del Rey frente al El Ejido todavía bajo los efectos de la dolorosa derrota contra el Celta B del pasado domingo, que ha puesto la lupa sobre Fernando Vázquez hasta el punto de que el presidente, Fernando Vidal, tuvo que respaldarlo públicamente. "Lo que me sorprende es qu salte mi nombre porque perdí un partido. Es inesperado. Que el presidente tenga que salir a defenderme no me parece normal por perder un partido. La seguridad que tenía quizá no sea tanta", manifestó esta mañana Vázquez.

El entrenador blanquiazul subrayó que lo que necesitan es "apoyo y seguridad" para crecer. "Este grupo con apoyo y con regularidad nos va a llevar a Segunda A. No busco el apoyo para mí, lo busco para el grupo. El equipo necesita seguridad y con esas armas conseguiremos ser un equipo muy difícil de batir", argumentó.

La derrota contra el Celta B ha hecho a Vázquez replantearse el partido de mañana, a pesar de que mantiene que el torneo perjudica a los equipos modestos. "Es un torneo en el que no podemos gastar demasiadas energías, pero el equipo necesita volver a ganar y voy a utilizar la Copa como un intento de reanimar un poco los ánimos caídos después del partido contra el Celta B, no solo del equipo sino también de la afición y del deportivismo", reflexionó.

Vázquez no podrá contar para recibir al El Ejido con Keko ni Valín, pero recupera a Derik después de superar su lesión muscular.