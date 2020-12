La Policía Nacional concluye en un informe que forma parte de la investigación iniciada por el viaje del Fuenlabrada hasta A Coruña con varios positivos por coronavirus en sus filas que tanto LaLiga como el Fuenlabrada incumplieron los protocolos sanitarios para contener la enfermedad. En un documento elaborado a petición de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 a raíz de las denuncias presentadas por varios particulares, a las que posteriormente se sumaron tanto el Deportivo como el Ayuntamiento, la Brigada Provincial de Policía Judicial examina las decisiones que en los días previos al viaje desembocaron en el aplazamiento del partido correspondiente a la última jornada del campeonato de Segunda División y cuestiona varias de ellas.

En base a toda la información recabada de las partes implicadas en lo ocurrido a finales del mes de julio, la Policía considera que las medidas adoptadas “pudieron haber sido determinantes para los contagios” en la expedición del Fuenlabrada y la aparición de un brote que alcanzó los 24 infectados en la ciudad y obligó a confinar a todo el equipo en su hotel de concentración.

El informe policial llega a esa conclusión después de analizar el “conjunto de acciones y decisiones adoptadas por parte de los responsables del Fuenlabrada S.A.D.” a partir de las primeras informaciones que les trasladó el médico del equipo, la “reunión telefónica” entre LaLiga y el laboratorio encargado de realizar los tests y “la omisión de información” sobre los positivos en el conjunto madrileño a “otras instancias deportivas superiores”.

El trabajo elaborado por la Policía Nacional representa un relato cronológico encargado por la responsable del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña y recaba información de buena parte de los actores implicados en la suspensión únicamente del partido que debía enfrentar al Deportivo con el Fuenlabrada en el estadio de Riazor el pasado 20 de julio: Club de Fútbol Fuenlabrada, LaLiga, Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Consejo Superior de Deportes (CSD), Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Synlab Laboratorios, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Consellería de Sanidade de la Xunta, Hotel NH Collection, Iberia y Autocares Vázquez.

El informe recoge las conversaciones telefónicas mantenidas por los dirigentes del Fuenlabrada con el presidente del LaLiga, Javier Tebas, e incluye una relación con la fecha de las llamadas y su duración facilitada tanto por el club madrileño como por la patronal desde el momento en el que se detecta el primer positivo el 18 de julio. Cada una de las partes insiste en el relato que ha mantenido desde que se materializó la decisión de aplazar únicamente el encuentro del Deportivo y la LaLiga insiste en que planteó que se suspendiera toda la jornada a excepción de los partidos que no influían en la clasificación final.

El trabajo policial, sin embargo, cuestiona por ejemplo el “análisis técnico” entre LaLiga y el laboratorio para permitir el viaje del Fuenlabrada hacia A Coruña y en consecuencia abrir un “escenario que aparentemente no se ajusta a los protocolos existentes en materia de seguridad sanitaria de prevención del virus SarS-Co V2”. El informe resalta que el desplazamiento se produjo “sin tener los resultados de las pruebas PCR de detección del virus realizadas horas antes”.

La información entre los diferentes organismos implicados también está bajo la lupa de la Policía, que destaca la falta de coordinación existente. “La omisión de toda la información sobre los positivos en Covid-19 durante los días 18-19-20 de julio (hasta horas antes del inicio del partido) a otras instancias deportivas superiores, eludiendo los protocolos de comunicación para el buen funcionamiento de la actividad deportiva por parte de los responsables del CF Fuenlabrada S.A.D. y LaLiga, que presumiblemente modificaría las decisiones finales adoptadas”, sostiene el informe acerca de las consecuencias de la ocultación de información que a su juicio se produjo en esos días.

El CSD reprochó inicialmente a LaLiga esa falta de comunicación, pero después se terminaría alineando con sus postulados. En un comunicado contundente en los días posteriores a la suspensión del partido, el órgano gubernamental denunció que no disponía de toda la información necesaria, lo que provocó que la LaLiga incluso limitara sus relaciones con el organismo.

En el trabajo policial que ya consta en el procedimiento iniciado por un presunto delito de lesiones se puntualiza que las conclusiones finales en virtud de toda la documentación remitida y examinada están sujetas a “posteriores análisis o peritajes al respecto”.

LaLiga carga contra el informe policial

LaLiga cargó ayer contra el informe policial incluido en la instrucción del caso que investiga el viaje del Fuenlabrada hasta A Coruña. El organismo que encabeza Javier Tebas volvió a defender que cumplió los protocolos sanitarios como ya hiciera después de aplazar exclusivamente el partido que enfrentó al Deportivo con el conjunto madrileño en la última jornada del campeonato de Segunda División de la temporada pasada. LaLiga sostuvo a través de un comunicado que las conclusiones de la Policía se efectuaron antes de que el resto de partes incluidas en el procedimiento trasladasen sus consideraciones. “Está emitido en un momento temporal en el que no habían sido valorados los solventes informes técnicos sanitarios aportados a la causa y que acreditan que ninguno de los hechos objeto de investigación tienen relevancia penal”, indicó LaLiga. La patronal que preside Tebas, cuya actuación investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña a partir de una denuncia de particulares a la que luego se sumaron el Deportivo y el Ayuntamiento, acusa además a la Policía de incluir “afirmaciones subjetivas” en la documentación que ha aportado al proceso a petición de la propia jueza. “El informe constituye una clara extralimitación del encargo judicial realizado, está plagado de afirmaciones subjetivas y conjeturas que no se soportan en ningún razonamiento causal. Prueba de ello es que el mismo informe condiciona dichas conclusiones a los imprescindibles ‘posteriores análisis o peritajes’, ya aportados y que no son objeto del mismo dada la evidente carencia de cualificación técnica de los autores de dicho informe”, destacó. LaLiga detalló entonces que ha aportado estudios que avalan su actuación para permitir que el Fuenlabrada se desplazase hasta A Coruña para disputar el partido.