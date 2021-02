El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, visitó esta mañana a la plantilla y el cuerpo técnico del Fabril y les trasladó la apuesta por la cantera que marcará el proyecto del club en los próximos años. "Una de las razones fundamentales que me llevó a vincularme a este proyecto es que se ha elegido un modelo de club basado en la cantera, haciendo una apuesta seria por la juventud y su promoción. En más de cuatro décadas trabajando en la dirección de empresas, siempre que dentro de la organización que he liderado había una oportunidad de promoción, la oportunidad era para alguien de dentro y, en el caso de que no hubiera nadie, era cuando íbamos a fichar", trasladó a los jugadores del Fabril en declaraciones difundidas por el club.

"La sistemática de identificación, fichaje, preparación y promoción va a ser algo fundamental y determinante en este club. Por eso os animo a que sigáis trabajando con la máxima ilusión y conciencia de equipo", añadió.

Antonio Couceiro visitó al Fabril acompañado de los consejeros David Villasuso y Eduardo Blanco. El jueves también tuvo la primera toma de contacto con el equipo que dirige Rubén de la Barrera y con el Deportivo Abanca.