Rubén de la Barrera confía en que la victoria del pasado fin de semana frente al Guijuelo tenga continuidad esta tarde en Ferrol y, en ese sentido, cree que ese triunfo que llevaba tanto tiempo esperando el equipo le debe servir de impulso en el futuro inmediato. “Tiene que ayudar. Haber ganado por primera vez ocurrió y eso nos tiene que espolear y dar alas para competir, ser mejores que el Racing y ganar. Es un partido muy importante, no nos vamos a engañar”, afirmó tras la sesión matinal que dirigió ayer en Abegondo.

El técnico del Deportivo prevé un partido de máxima dificultad en A Malata ante un rival “con buena organización, buenas presiones, intenso y agresivo”. “Nos van a venir a buscar y presionan bien”, asegura De la Barrera. “Tenemos que ofrecer un rendimiento muy importante para ganar en Ferrol y estar activados desde el primer minuto hasta el último”, añadió el coruñés, consciente del gran poderío del Racing en el juego aéreo: “En lo defensivo tenemos que estar atentos y concentrados para que no ocurra nada sabiendo que tienen una presencia física visible, con gente poderosa”, apuntó al respecto. Además, Rubén de la Barrera analizó la situación actual de algunos de los futbolistas que están a sus órdenes:

E Adri Castro “tiene que hacer mucho más ruido”. El delantero fabrilista, fuera de la convocatoria del primer equipo para el encuentro de esta tarde, debe dar un paso al frente, a juicio del técnico blanquiazul. “Quiero que todos esos chicos tengan la mayor presencia en el primer equipo y ofrezcan rendimiento de verdad. Yo los quiero ayudar. Estoy esperando a que rompan la puerta, es así de sencillo. Las cosas hay que merecerlas. Sobre Adri, tengo muchísima confianza en que va a ser un jugador muy importante para el Deportivo. Mientras tanto, tiene que hacer mucho más ruido. Le exijo porque sé que es capaz de ofrecerme lo que ofrece multiplicado por diez”, argumentó el entrenador coruñés.

E Yago Gandoy, “muy lejos” de lo que realmente puede ofrecer. “Yago es mucho más de lo que piensa y está todavía muy lejos de lo que yo creo que es. Es un chico que tiene muchísimo fútbol pero lo que pretendo es ayudarlo. Es un jugador muy bonito, y el paso y la mejora está en que se convierta en un muy buen jugador”.

E Celso Borges “quiere, ayuda y se ofrece”. “Es un muy buen jugador. Nos da presencia, continuidad y llegada al área. Nos da compromiso, saber estar en el campo y tiene una experiencia importante. Hablo del Celso que he conocido y con el que trabajo. Valoro la actualidad. Está 100% comprometido. Quiere, ayuda y se ofrece. Es un futbolista de un perfil provechoso”.

E Keko Gontán, “mejor que la semana pasada”. El madrileño, que no jugó de inicio frente al Guijuelo, sigue ejercitándose con un vendaje para proteger su musculatura de la pierna derecha, aunque el técnico lo ve “mejor que la semana pasada”. “Sus sensaciones no son las que tenía hace tres o cuatro días y eso me alegra. Necesita sentirse bien, a tope y rápido, con esa chispa. Sus sensaciones son contrarias a las que tenía al inicio de la semana, cuando se sentía más lejos de lo que hoy se siente”, explicó De la Barrera sobre el estado de Keko.