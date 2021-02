Langreo y Marino utilizaron planes muy diferentes para obtener el mismo resultado. Los locales querían el balón y meter al rival en su campo mientras que los de Luanco se sintieron muy cómodos esperando atrás y tratando de salir con velocidad para que el talento de Álex Arias, su mejor jugador, les resolviera las cosas en ataque. Pero ni los azulgranas estaban ayer lo suficientemente precisos como para mover el balón con más intención y llegar en condiciones al área rival ni los azules tenían la inspiración necesaria para llegar con peligro.

El dominio visitante fue absoluto tras la expulsión del central local Gonzalo. Un dominio, eso sí, que apenas sirvió de nada a un Marino que no encontraba la ruta adecuada ni la finura necesaria para desequilibrar un partido cuyo mejor resumen es el resultado final de empate (1-1).

También empataron ayer el Sporting B y el Covadonga (3-3). En la última jugada del partido encontró el Covadonga el gol del empate frente al Sporting B en Mareo en un partido vistoso, con muchos goles y ocasiones para ambos equipos. ás evidente. Con 3-1 los locales pudieron incluso aumentar su ventaja, pero no lo hicieron y lo acabaron pagando. A falta de 10 minutos, Edu Font supo embocar un balón suelto tras un lío en el área, dando vida a los suyos. Christian Joel evitó en varias ocasiones el empate, con paradas meritorias, pero no pudo repeler la ocasión final. Fue en un centro de Jaime Álvarez desde la izquierda, en una falta lateral que encontró en el primer palo la cabeza de Manu Blanco, que firmó el 3-3.