Héctor Hernández analizó esta mañana la delicada situación que atraviesa el Deportivo después de la derrota contra el Racing de Ferrol y reconoció que el equipo no fue capaz de asimilar desde el comienzo de la temporada la categoría en la que se encontraba. "Creo que el Deportivo vive en una dinámica de pesimismo de años atrás y desde el principio creo que no fuimos conscientes de que estábamos jugando en Segunda B. Eso te condiciona mucho a la cabeza. No sé si nos está pudiendo la presión o no hemos dado con la tecla", reflexionó el defensa después del entrenamiento de esta mañana.

Esa situación, según el lateral, se traduce en una debilidad psicológica que les está haciendo mella durante los partidos y que se intensifica en cuanto reciben un gol, como ocurrió el sábado en A Malata. El Deportivo encajó un tanto al comienzo de la segunda parte y ya no fue capaz de reaccionar. "Veníamos de una victoria contra el Guijuelo que anímicamente nos vino muy bien y afrontábamos el partido en Ferrol como muy importante, pero a día de hoy, ahora mismo, un gol nos hace mucho daño psicológicamente", lamentó.

"Hemos entrado en una racha negativa en que en cualquier ocasión sientes como miedo. Las cabezas no están al cien por cien centradas. El rival también juega y tiene ocasiones, pero es verdad que ahora mismo nos hace mucho daño a la cabeza por la situación en la que estamos. No estamos bien, somos los primeros que lo sabemos, pero no queda otra que remar todos juntos y mirar para adelante. Solo podemos mirar el partido de Pontevedra", añadió el defensa deportivista.