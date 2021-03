El entrenador del Deportivo, Rubén de la Barrera, finalizó el partido de ayer contra el Zamora mirando al futuro a pesar de la decepción que supuso quedarse fuera de la fase de ascenso a Segunda División. “El partido ha estado bien jugado por nuestra parte. Logramos la continuidad que habíamos mostrado desde la victoria frente al Pontevedra. El equipo experimentó una mejoría evidente. La realidad es que tenemos que levantarnos y disputar lo que queda de cara a conseguir una de las dos plazas que nos permitirán jugar la próxima temporada la Primera Federación. Queríamos luchar por lo máximo, que era ascender. No pudo ser, pero ahora lo que hay es que mantener esta línea. La temporada no acaba aquí. Tenemos un reto por delante”, reflexionó el técnico blanquiazul tras el partido.

De la Barrera insistió en que el equipo debe sobreponerse de la “decepción” de quedarse fuera de la lucha por el ascenso para centrarse en la siguiente fase. “Bajón no puede haber. Decepción, sí. Pero bajón, no, porque tenemos que afrontar lo que queda con garantías. Queríamos más, sí, pero ahora ya pasó”, subrayó.

El entrenador deportivista también se detuvo en la situación en la que afronta el equipo la siguiente ronda de la competición, en la que tendrá que competir ante Racing, Compostela, Numancia, Langreo y Marino de Luanco. De la Barrera destacó que se encuentran en un “buen momento” después de la evolución mostrada en las tres últimas jornadas de la primera fase. “Por lo que se está haciendo y porque nos da rédito en el resultado, sí que creo que estamos en un buen momento. Estamos siendo un equipo con hambre, ritmo, que maneja bien los tiempos de partido, que tiene recursos a la hora de atacar... Y, de esta manera, también estamos potenciando a los jugadores a nivel individual. Pero el equipo todavía puede dar mucho más y trabajaremos para demostrarlo”, reflexionó.

Rubén de la Barrera aseguró que el equipo está mentalizado de cara a la siguiente fase y descartó cualquier tipo de “relajación”. “Si hubiéramos logrado la clasificación para la Primera Federación podía pensarse que quizá llegara cierta relajación y ahí tendríamos que trabajar para evitarlo. Pero todavía no hemos cumplido, así que no hará falta mentalización ninguna. Todos sabemos lo que está en juego”, razonó. “No está asegurada, mientras haya un objetivo claro que es la Primera Federación, hay que pelear por ella. Desde mañana (por hoy) a pensar en lo que tenemos, la vida sigue y las categorías están ahí. La visión cortoplacista no nos va a permitir disfrutar del fútbol profesional, pero tiene que servir para juntarnos e ir consiguiendo la categoría que el Deportivo nunca perdió pese a las categorías en las que está jugando este año”, añadió.

El entrenador deportivista también relató cómo vivió el partido contra el Zamora y el resto de encuentros que afectaban a su equipo. “Conocíamos el resultado del resto de campos en el descanso y los últimos minutos”, admitió De la Barrera. “Nosotros teníamos que centrarnos en lo nuestro. El fútbol tiene estas cosas, un gol del Racing o del Coruxo, y nosotros por mirar otro lado dejamos de jugar y el Zamora transforma... pensamos solo en nuestro partido”, manifestó después de la victoria ante el Zamora, que no sirvió al Deportivo para clasificarse para la fase de ascenso a Segunda.

“Hasta la media hora el Dépor ha sido superior”

En su análisis del partido, el técnico del Zamora, David Movilla, resaltó que “hemos entrado bien al encuentro ya que tuvimos quince minutos en los que el Deportivo no se estaba imponiendo a nuestro juego. Queríamos aguantar ese arreón inicial, pero en una pérdida de balón fruto de su buena presión, ellos han conseguido el 1-0”.

“Desde ahí llegaron los mejores minutos del Deportivo y hasta la media hora ellos han sido bastante superiores. En los últimos quince minutos del primer tiempo hemos igualado el encuentro. Teníamos dificultades para salir de su presión pero queríamos dar salida al balón porque ellos son muy ganadores de duelos en su última línea. La idea era ir creciendo a través del balón”, añadió Movilla.

El entrenador del Zamora reconoció que tampoco su equipo fue capaz de superar al Dépor tras el descanso: “En la segunda mitad tuvimos algunas fases de crecimiento en el juego, pero el Dépor no solamente tiene unos jugadores extraordinarios, sino que son ganadores de duelos en la presión con un nivel de intensidad y agresividad muy elevado. No salimos todas las veces que nos hubiera gustado de su buena presión. Queríamos llegar vivos al minuto ochenta más o menos, sabiendo que, pasara lo que pasara en otros campos, ellos podían estar en una situación de incertidumbre. Quisimos aprovechar eso, pero no fuimos capaces”, reflexionó Movilla.