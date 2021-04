El Deportivo iniciará el domingo en Riazor (19.00 horas) ante el Marino de Luanco una liguilla en la que deberá asegurar su presencia el curso que viene en la futura Primera Federación. Seis partidos en los que se jugará la temporada después del chasco de no clasificarse para la fase de ascenso y a la que llega avalado por su mejoría de las últimas semanas y la inercia de resultados que le permitió apurar sus opciones de pelear por subir a Segunda.

El equipo blanquiazul no consiguió finalmente una plaza entre los tres primeros, pero su reacción reciente le permite arrancar la segunda fase en una posición de privilegio frente a los otros cinco equipos con los que ha quedado encuadrado en el grupo y con los que se disputará uno de los dos billetes a la Primera Federación. Los 29 puntos con los que finalizó la fase inicial le otorgan un margen de cuatro sobre la tercera plaza que actualmente ocupa el Numancia. El conjunto de Rubén de la Barrera se presenta además apoyado en su rendimiento de las últimas cinco jornadas.

Nadie llega en una inercia mejor de puntos que los deportivistas a esta segunda fase, doce de los últimos quince, aunque se encontrará contendientes en un buen estado de forma. El primero, el propio Marino de Luanco dirigido por el exdeportivista Manel, que en la segunda vuelta de la primera fase ha sumado más puntos que el Deportivo (17 de los asturianos por 14 de los blanquiazules). La diferencia entre ambos se encuentra en el rendimiento reciente.

Mientras que el equipo de Rubén de la Barrera llega después de tres victorias consecutivas, el Marino ha perdido fuelle. En las últimas cinco jornadas de la primera fase sumó ocho puntos (arranca con 22 en la segunda) y se presentará en Riazor después de caer contra la Cultural.

Solo el Racing de Ferrol, actualmente el otro equipo que ocupa una de las plazas que garantizan la presencia el curso que viene en la Primera Federación, llega con unos números parecidos a los de los deportivistas, aunque con un asterisco. En sus últimos cinco partidos disputados, los ferrolanos han sumado diez puntos (tres victorias, un empate y una derrota), aunque uno de los triunfos corresponde al que obtuvo contra el Celta B en el partido aplazado de la undécima jornada. El Racing llega además condicionado por el confinamiento que debió afrontar por el brote de contagios que sufrió en su plantilla.

El Deportivo, sin embargo, no se enfrentará al conjunto dirigido por el extécnico blanquiazul Cristóbal Parralo, como tampoco lo hará contra el Compostela, que ha sumado seis puntos en los últimos cinco partidos. Las opciones de asegurar un puesto en la Primera Federación pasarán por los enfrentamientos dobles contra Marino, Langreo y Numancia.

El equipo soriano representa ahora la principal amenaza y es el que aspira a asaltar las dos primeras posiciones. En las últimas cinco jornadas sumó un total de ocho puntos, los mismos que un Langreo que arranca la segunda fase por debajo y con 25.

Lucho García: “Se nos ha quedado un sabor amargo por no clasificarnos para el ascenso”

Lucho García admitió ayer que al equipo le quedó “un sabor amargo” por no poder clasificarse para disputar la fase de ascenso a Segunda División después de la reacción mostrada en las últimas jornadas. “Se nos ha quedado un sabor amargo de no poder clasificarnos para intentar el ascenso. Veníamos haciendo un trabajo espectacular y ha sido una pena. Pero soy de los que pienso que ya toca ilusionarse con lo que tenemos en nuestra mano, subir a la Pro. Hay que centrarse en el día a día e ilusionarse con cada partido que venga. Tomarlo con responsabilidad y darlo todo por este objetivo”, reflexionó el portero. Lucho insistió en que la plantilla debe enfocarse a partir de ahora en asegurar una plaza en la futura Primera Federación el curso que viene. “Hace unas semanas, después del partido de Ferrol muchos decían que el equipo estaba muerto, pero volvió la ilusión con victorias y buenos resultados. Ahora no tenemos que tirarnos de los pelos y debemos coger este nuevo reto con toda la ilusión del mundo. Se dieron los resultados para eso y estoy muy motivado. Para mí es un reto jugar esta Liga. No nos están regalando jugar en esta liga, sino que sería un reto cumplido”, manifestó el guardameta colombiano.