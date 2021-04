Miku Fedor, que el miércoles en Abegondo hizo una parte del trabajo al margen del grupo para dosificar y evitar riesgos, confirmó ayer que está disponible para competir el domingo contra el Numancia. (19.00 horas). “Me encuentro bien. Simplemente se trata de regular las cargas enfocando a llegar de la mejor manera al fin de semana. Al final, soy un mandado. Hago lo que me dicen”, afirmó en Riazor antes de completar el entrenamiento junto a sus compañeros.

El venezolano ve al equipo “muy preparado” para la recta final de la temporada y cree que hay que mantener el equilibrio mental pese a la derrota del pasado fin de semana en Langreo. “Cuando perdemos un partido parece que lo hacemos rematadamente mal y cuando ganamos se ensalza demasiado. Hay que mantener la regularidad mental”, aconsejó.

En ese sentido, Miku da una importancia fundamental a la preparación psicológica. “Llevo mucho tiempo trabajando la mente. Es nuestro músculo más fuerte. Si trazas un objetivo y trabajas para ello el cuerpo y el universo tiran para conseguirlo. Hago meditación. Hay que saber reconducir tus energías y no descargarte con cosas que no tienen peso para eso. Hay que enfocar hacia lo que te puede llevar al éxito. Aplicar la resiliencia es muy importante. Estar vivos y sanos ya es bastante motivación para afrontar el día a día. Cada día Dios nos da oportunidad para vivir. Lo que mejor tengo es la mente. No me deprimo por nada. Nada me derrumba”, argumentó el delantero.

Respeta al máximo al Numancia, “un rival a tener en cuenta con jugadores en su mayoría de Segunda A” que llegará a Riazor a solo un punto del Deportivo, líder del grupo 1D pese a su derrota en Langreo. “Ellos han ganado los dos partidos [de esta liguilla] pero no los veo mejor que nosotros, ni mucho menos. Nosotros estamos por delate en la clasificación y nuestra intención es seguir así. Afronto todo con muchísima ilusión y ganas, superconcentrado en que el domingo va a ser un buen día para nosotros”, añadió Miku ayer en Riazor.