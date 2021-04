En apariencia, el Deportivo parecía que se podría tomar la segunda fase del campeonato con cierta confianza debido al margen con el que inició la búsqueda de una plaza en la futura Primera Federación después del fiasco que supuso no participar en el play off de ascenso. Sin embargo, ha bastado un partido para colocar al equipo de nuevo ante una situación límite. En realidad han sido dos, porque no solo la derrota de la jornada pasada en Langreo ha acabado con la ilusión generada en el último tramo de la primera fase.

El triunfo ante el Marino ya llegó con lo justo y reavivó las dudas alrededor de un equipo que ha perdido el colchón sobre el que descansaban buena parte de sus opciones de alcanzar la Primera Federación sin demasiado sufrimiento. Esta tarde ante el Numancia (19.00 horas) está obligado a ganar al otro gran aspirante del subgrupo para que los fantasmas no reaparezcan.

Amenazan los sorianos y también el Racing después del tropezón de la semana pasada en Langreo que expuso de nuevo buena parte de los males que padece el conjunto de Rubén de la Barrera.

Pobre de recursos en la plantilla y sin demasiadas variantes, el Deportivo se armó en las últimas semanas a través de la presión adelantada, pero no es igual de efectiva ante el Celta B o el Zamora, conjuntos atrevidos que buscan la portería contraria, que frente al Marino o el Langreo. Esa presión fue a la vez la mejor manera de alejar el peligro del área propia en un momento en el que el equipo se había resentido defensivamente como la fórmula para acercar el gol. El Deportivo ya no necesitaría elaborar el juego, su principal carencia durante todo el curso, si era capaz de robar en campo contrario. En cuanto desapareció esa presión porque los rivales trataban de minimizar los fallos, brotaron de nuevo las debilidades blanquiazules en forma de falta de alternativas y un juego ramplón incapaz de generar oportunidades de gol.

Quizá contra el Numancia esta tarde el partido que se le presente al Deportivo sea distinto a los que tuvo que afrontar ante Marino y Langreo. Los sorianos estarán obligados a buscar un resultado que les permita afianzarse en la parte alta del subgrupo y llegan después de dos victorias que los convierten en una seria amenaza.

El Deportivo buscará recuperar la versión que le hizo soñar con disputar la fase de ascenso y lo hará probablemente con una alineación parecida a la de las últimas semanas. Borja Galán y Derik son las únicas bajas para Rubén de la Barrera. La principal novedad podría ser el regreso de Raí Nascimento a la titularidad después del pobre rendimiento ofrecido la semana pasada por Rayco en Langreo.