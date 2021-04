Pocas, pero algunas opciones tiene el Deportivo de sellar matemáticamente mañana su nueva meta de la Primera RFEF, aunque no depende solo de sí mismo para dejar ese objetivo cerrado este mismo fin de semana. Después de la bala de Luanco aún le quedarán otras dos, primero en Riazor frente al Langreo y luego en la visita a Soria del cierre liguero, pero Rubén de la Barrera quiere hacer todo lo posible por conseguir la permanencia cuanto antes mejor, en todo caso con antelación a la última jornada. “Está en nuestras manos cumplir ese objetivo que ha deparado nuestro rendimiento y tener la posibilidad de hacerlo antes de disputarse el último partido sería lo suyo. Vamos oportunidad a oportunidad y la del domingo ante el Marino la tenemos que intentar aprovechar”, afirmó el entrenador. La victoria del Dépor en Luanco, previa derrota del Numancia contra el Compos y pinchazo del Langreo ante el Racing, garantizarían ya esa plaza en Primera RFEF.

El técnico explora esa vía rápida hacia la nueva meta de la permanencia consciente de la máxima dificultad que tendrá la visita de mañana a Miramar pese a que el Marino de Luanco ya no tiene opciones de acabar entre los dos primeros. “Ellos van a salir a tope, a por nosotros, lo tengo claro. No me imagino otro partido que no sea ese, competido y disputado”, alerta el coruñés, que exige máxima intensidad y concentración. “Tiene que notarse desde el primer momento que el que se está jugando el objetivo somos nosotros. Como nos cojan despistados en algún momento, lo vamos a pagar”, advierte.

De la Barrera reconoce que a domicilio el Dépor no está mostrando su mejor versión y, por lo tanto, debe dar “varios pasos al frente” para ser también fiable como visitante, no solo como local. “El equipo fuera de casa tiene que mejorar, tener claro qué tiene que hacer y atreverse a hacerlo”, argumenta. En ese sentido, ve a sus jugadores mentalmente preparados para superar la prueba de mañana en el difícil campo de Miramar. “En otro momento de la temporada el partido contra el Numancia no lo ganamos y eso habla bien del equipo y de su estado emocional a día de hoy”, dijo en referencia a la victoria del pasado fin de semana en Riazor.

Ver el objetivo de la Primera RFEF tan cerca no debe nublar, en ningún caso, a sus futbolistas. “La situación nos obliga a rozar la excelencia, a hacerlo muy bien porque el equipo fuera, a excepción de Vigo y algún ratito más, tiene que dar varios pasos al frente. Tiene que hacer mucho mejor las cosas para lograr algo que, hasta la fecha, a excepción de Vigo, no se logró y eso pasa por mejorar nuestro rendimiento”, recalcó De la Barrera.

El coruñés aparca su futuro hasta sellar el objetivo de la Primera RFEF. “Soy muy optimista con respecto a que el Dépor esté en esa categoría. En lo otro no estoy pensando porque me desconectaría de lo fundamental e importante. El club conoce lo que yo pienso, yo conozco lo que piensa el club pero hay un objetivo importante que hay que cumplir. Lo fundamental es lograr esa clasificación. Después ya habrá tiempo para hablar”, zanjó De la Barrera.

El Dépor sabrá lo que han hecho sus rivales antes de saltar al césped de Miramar

El Racing de Ferrol —inmediato perseguidor del Deportivo con 33 puntos, a dos del equipo coruñés (35)— visita esta tarde Langreo (18.00 horas) en un duelo de aspirantes a las dos plazas que dan derecho a participar la próxima temporada en la Primera RFEF. Mañana, a las 12.00 horas, el otro candidato a la permanencia, el Numancia, recibirá a un Compostela ya sin opciones de alcanzar las dos primeras posiciones. Por lo tanto, el Dépor saltará mañana al césped de Miramar (17.00 horas) sabiendo de antemano los resultados de sus rivales por la Primera RFEF. Si los sorianos pierden y el Langreo no vence al Racing, el conjunto de Rubén de la Barrera tendrá a tiro esta misma jornada el objetivo de sellar matemáticamente su billete para la Primera RFEF en caso de ganar su duelo ante el Marino de Luanco. Después al Deportivo todavía le quedarán otros dos partidos por delante. El domingo 2 de mayo (19.00 horas) recibirá en Riazor al Langreo y la siguiente semana cerrará el campeonato en Los Pajaritos frente al Numancia. A falta de nueve puntos por disputarse, el Dépor tiene cuatro de renta sobre el tercero, el Numancia. Dos triunfos le garantizan matemáticamente el objetivo de la Primera RFEF independientemente de los demás resultados.