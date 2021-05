Adiós a la temporada antes de tiempo para el Deportivo. No entrará mañana en el bombo del sorteo del play off de ascenso a Segunda División, su objetivo inicial, pero logró sellar con una jornada de antelación el mal menor de la Primera RFEF, así que no tendrá que sufrir hasta el final para evitar un nuevo descenso. Pobre consuelo como punto y final a la decepcionante campaña del equipo coruñés, lejísimos del nivel que se le presuponía cuando arrancó la competición.

Pase lo que pase esta mañana en Los Pajaritos, el Dépor seguirá la próxima temporada en el tercer escalón del fútbol nacional, pero eso no significa que ya esté de vacaciones. No puede ir a Soria de paseo. Tiene la obligación de competir hasta el final frente al Numancia, por amor propio, porque son profesionales y, sobre todo, para que el otro billete a la Primera RFEF, al que aspiran tanto el equipo soriano como el Racing de Ferrol, se decida de la manera más justa posible.

Adiós sin angustia en Los Pajaritos, donde Rubén de la Barrera presentará un once competitivo, pero con novedades importantes debido a las bajas, hasta siete: Derik, Keko, Miku, Gandoy, Beauvue, Lucho —los seis por problemas físicos—, más Mujaid, fuera de la lista ante su inminente traspaso al Genk. Con Granero como único central específico, lo más probable es que el técnico coruñés eche mano de Bóveda para recomponer el eje de la defensa. Bajo palos, Carlos Abad, inédito desde la derrota en O Vao del pasado 7 de febrero. Adri Castro, que viene de estrenarse como goleador con el primer equipo en Riazor frente al Langreo, apunta a formar de inicio como principal referencia ofensiva del cuadro coruñés. Novedades en el once y también en el banquillo, con la presencia de otros dos fabrilistas —Alberto e Iván Guerrero— más los juveniles Jairo y Peque.

Además de para decir adiós a la temporada, la visita a Los Pajaritos servirá a la vez de despedida para varios futbolistas blanquiazules que no seguirán el Dépor la próxima temporada pese a tener contrato en vigor más allá del 30 de junio. Héctor, que regresa al que fue su estadio el pasado curso, es uno de los que se apuntan a seguir. Hoy afronta un encuentro especial para él, pero siempre es competitivo y pondrá todo de su parte para obtener el mejor resultado posible ante su exequipo, que se juega la vida.

Para estar en la Primera RFEF la próxima campaña al Numancia solo le vale ganar al Dépor y confiar en que el Racing de Ferrol pinche en Luanco. Se juegan mucho más los rojillos, y seguramente eso se notará sobre el césped, pero los blanquiazules deben hacer todo lo posible por ofrecer una buena imagen y cerrar la temporada con un resultado positivo.