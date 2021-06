El Deportivo ha centrado sus gestiones en las últimas horas en reforzar el centro de la defensa, la posición más desguarnecida de su poblada plantilla, y avanza con paso firme en la contratación de Adrián Lapeña (Logroño, 1996), central formado en los campos de Zubieta que ha sacado la cabeza en el fútbol profesional en Castellón, donde ha compartido vestuario en este último año y medio con el ex fabrilista David Cubillas. Velocidad, gol, buena salida de balón, contundencia y capacidad para soportar la presión son las cualidades que ha visto en él en los últimos 18 meses su aún compañero y que le convierten en un “perfil” muy interesante para la entidad coruñesa. “Es un gran buen central para la categoría, encajaría muy bien”, sentencia.

“Es muy listo, rápido. Si el Deportivo va a presionar arriba con la defensa adelantada, no va a sufrir”. Cubillas cree que Lapeña responderá en lo requiere un equipo grande como el Dépor, que pretende ser protagonista de la Primera RFEF y de los partidos y que buscará plantear encuentros con todas sus líneas a muchos metros de su portería. El zaguero, también lateral, aparece ahí como una opción válida por su capacidad correctora, y por muchas más razones. “No es muy alto, pero sí expeditivo. Tiene buena salida de balón y mucho olfato para tener situaciones de cara a portería a balón parado. Llegó el año del ascenso y los pocos partidos que pudo jugar nos dio mucho y este año nadie hemos estado al nivel que requería Segunda, pero es un buen jugador para el Dépor, un buen perfil. A pesar de la presión, encajaría muy bien”, razona.

“Es rápido, expeditivo, saca bien la pelota y tiene gol a balón parado”

Esa capacidad para soportarla en un campeón de Liga, en un equipo que no se puede permitir pasar un año más fuera del fútbol profesional es un requisito casi indispensable para los futbolistas que están llegando a Riazor en el verano de 2021. Cubillas cree que si no le ha hecho mella la exigencia en Castalia, está en el punto exacto de maduración como futbolista para responder en A Coruña. “Guardando las distancias, el Dépor y el Castellón tenemos detrás una importante masa social y siempre se nos ha exigido Estamos acostumbrados, él también. Ha vivido situaciones complicadas este año (en el Castellón) porque no es fácil estar tanto tiempo en zona de descenso, sufriendo para no bajar. Habrá presión, sin duda, pero no es un jugador al que le influyan ese tipo de cosas”, cuenta.

David Cubillas solo estuvo un año en A Coruña. Su paso por el Fabril fue fugaz y, encima, aquella plantilla en la que se enroló no fue capaz de luchar por el ascenso a Segunda B. Aun así, aquellos doce meses le dejaron muy marcado porque fue la campaña del primer ascenso a Primera tras la época dorada, la 2011-12, un momento de explosión social en la ciudad. El ariete tiene recuerdos muy vivos de entonces, que le hacen seguir y preocuparse por el Deportivo en la distancia. “Que esté en estas categorías no es plato de buen gusto para nadie, pero son situaciones que hay que vivir”, razona antes de halagar los primeros movimientos en el mercado de la nueva secretaría técnica. “Se está reforzando bastante bien para lo que es la categoría. Ojalá esté poco tiempo en ella”, anhela Cubillas. Aun así, receta calma. “Aquí (en Segunda B, ahora Primera RFEF) se sufre mucho con el equipo que sea. Saber llevar la presión y tener un entorno que esté con el club es beneficioso para que el equipo se sienta bien”, asegura quien subió en 2020 a Segunda con el Castellón.