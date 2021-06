Adri Castro acabó la temporada marcando de cabeza de Riazor y renovando su contrato con el Dépor hasta 2023, pero finalmente no formará parte de la plantilla del Dépor de la temporada 2021-22. El club coruñés le ha comunicado que cuenta con él de cara al futuro, pero que, dada su edad y lo que pretenden contratar para la delantera, puede encontrarse en una situación en la que no goce de los minutos que precisa su formación y por eso desea que salga cedido a un equipo que sí le asegure tener continuidad sobre el césped. Esta decisión tomada desde la plaza de Pontevedra se suma a la no renovación de Miku y Rayco y al hecho de que a Claudio Beauvue se le ha invitado buscar equipo, con lo que el club coruñés planea no contar a partir de julio con ninguno de los delanteros que tuvo en nómina en el pasado ejercicio. Alberto Quiles, recientemente fichado del Recreativo, es el único fijo.

La idea es buscar un equipo para Adri Castro en Primera Federación que le asegure un papel central. Habrá que dar tiempo a que madure el mercado para ver si surge esta posibilidad. Pero, más allá de la categoría, lo importante es que juegue y por eso está abierto a atender propuestas de Segunda Federación. De hecho, alguna entidad ya se ha dirigido a él y le esperará, con lo que más allá de posibles reveses de mercado, no se quedará sin hueco en esta categoría. Adri Castro ya estuvo cedido hace dos años en el Ourense CF y dio un gran paso adelante en su carrera deportiva.