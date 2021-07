Eneko Bóveda. Borja Galán. Y Claudio Beauvue. Continúan las despedidas en el Deportivo, que aligera la plantilla, ayer con la salida del delantero guadalupeño tras una temporada y media en la que solo pudo aportar tres goles, dos en aquel partido polémico contra el Fuenlabrada, todavía en Segunda División, y otro en el debut en Segunda B frente al Salamanca. Procedente del Celta de Vigo, Beauvue llegó al conjunto blanquiazul en el mercado invernal de la temporada 2019-20, sin llegar a cumplir las expectativas puestas en él. Los 6.000 kilómetros que recorrió desde su país natal hasta A Coruña para disputar el partido contra el Fuenlabrada, y que no se bajara del barco con el descenso a Segunda B no pudieron compensar su poco rendimiento en el terreno de juego, con solo 1.050 minutos disputados y escasa influencia en los esquemas de los entrenadores.

“El Real Club Deportivo quiere agradecer sinceramente a Beauvue su trabajo y apuesta por el Dépor en momentos complicados, deseándole los mayores éxitos en sus futuros proyectos profesionales y personales”, publicó el club en la despedida al delantero, que también dejó buenas palabras en el adiós al asegurar que “no cambiaría por nada” su paso por Riazor. “Hoy digo adiós a un magnífico y gran club como es el Deportivo. Quiero agradecer el trabajo del club por convertirme en mejor futbolista, y también por hacerme sentir como en casa desde el primer día”, señaló el atacante en una carta abierta que publicó en sus redes sociales.

En ella, indicó que el Dépor “siempre tendrá un espacio” en su “corazón”. “El viaje, marcado por la pandemia y la falta de público en el estadio durante buena parte de mi periodo no ha sido fácil, pero no cambiaría por nada mi estancia en Riazor”, añadió. Beauvue tuvo “palabras de agradecimiento para el club y los aficionados” que le apoyaron “desde el primer momento” que vistió la camiseta blanquiazul. También se mostró agradecido, “por supuesto”, a sus “compañeros de equipo”, que le ayudaron “en todo momento” como “amigos”. “Digo adiós a lo que siempre consideraré mi hogar. Me llevo conmigo preciosos recuerdos y lecciones con los que seguir creciendo”, concluyó.