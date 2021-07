El nuevo entrenador del Deportivo Abanca, Miguel Llorente, aseguró ayer que el objetivo de la nueva temporada será ascender, aunque admitió que no le gusta ponerse metas tan pronto. Llorente, en su primera rueda de prensa en la ciudad, confesó que no había dudado ni un instante cuando el Dépor le presentó la oportunidad de hacerse cargo del equipo. Por ahora, el trabajo que le queda por delante es el de hacer grupo con las jugadoras que el anterior equipo técnico le dejó conformado, que se conozcan, que se compenetren y que disfruten jugando porque, defiende. Si lo consiguen, concluye, los resultados llegarán.

“Los primeros días están siendo un poco locura, pero con las ganas que tengo de empezar, eso se acaba solventando”, dijo ayer Llorente, que toma el relevo de Manu Sánchez, destituido por el consejo de administración la pasada semana. Aseguró que estaba “siguiendo el mercado de fichajes”, por lo que, cuando aceptó venir a A Coruña ya sabía a qué jugadoras se iba a encontrar y su estilo.

“Me encontré un grupo muy bien montado por los anteriores entrenadores y secretario técnico, que creo que hicieron muy buen trabajo, y un equipo con muchas ganas de coger este reto por los cuernos y de hacer buenos partidos ya de inicio para ir sumando puntos y alcanzar el objetivo que creo que tenemos todos”, declaró Llorente. Preguntado por la juventud de sus jugadoras, aseguró que solo le ve “ventajas” y ningún inconveniente” y es que, antes de entrenar al Dépor Abanca, Llorente dirigió a las jugadoras del Barça B, que tenían una media de edad de 17 años, más jóvenes todavía que las coruñesas.

“Soy 100% creyente en esta idea de juego, en un equipo que tenga el balón el mayor tiempo posible, porque si lo tienes tú, no lo tiene el rival y esa es la ventaja que tienes. Los equipos están formados por jugadoras y ellas son las que mandan por sus características y por su manera de jugar,. Yo voy a intentar asemejarme a aquello en lo que creo, porque si no crees en algo es muy difícil llevarlo a cabo, pero la última palabra la van a tener ellas, por su manera de jugar”, relató Llorente, que apuesta, en estos primeros días, por que las jugadoras se vayan conociendo y vayan sabiendo cómo juega cada una, para que, entre todas, consigan divertirse haciendo lo que les gusta, porque confía en que esa capacidad será la que ofrezca después los resultados.

“El objetivo tiene que ser un juego vistoso que tanto los de fuera del campo como los de dentro disfrutemos. Yo creo que las victorias van a llegar, el objetivo es ascender, pero no creo que sea buena idea ponernos el objetivo tan a largo plazo cuando todavía no hemos empezado. Ahora, a disfrutar entreno a entreno y partido a partido”, resumió Llorente, cuya intención en estos primeros días es hacer “mucho rondo, mucho juego de posición e interacción”.

“Jugar es la mejor forma de que se conozcan y de que formen equipo, así que, a jugar, a entrenar y a pasárselo bien que el resto llegará solo”, relató. Sobre si les ha explicado la situación a las jugadoras, tras el despido de Sánchez, Llorente admitió que no. “No les he comentado nada, me he encontrado unas jugadoras que entienden qué ha pasado, así que, a empezar cuanto antes y a disfrutar de lo que les gusta hacer y a tirar para adelante. Me he encontrado un equipo tranquilo y con ganas para conseguir buenos resultados”, comentó. Los frutos se podrán empezar a ver el 8 de agosto en el Teresa Herrera y, después, otros tres fines de semana, que tendrán partidos amistosos.

“Pese a que el cambio ha sido brusco, me he encontrado muy arropado. Cuando la gente tiene ganas e ilusión, el resto viene rodado”, comentó Llorente, que se define como “un superviviente”.

“Creo que salir de la zona de confort es importante y creo que yo me manejo bien en este tipo de retos.”, confesó Llorente, que, aseguró que, solo escuchar el nombre del Dépor, por ser un “club histórico”, ya hizo que no dudase.