El Deportivo ha firmado un arranque de temporada complicado de mejorar. El equipo de Borja Jiménez ha ganado sus tres partidos, es el máximo goleador de su grupo y todavía no ha encajado, pero el técnico cree que a estas alturas no es conveniente mirar la clasificación. Todavía es demasiado pronto para fijarse en eso. "Está todo muy apretado. Hay que ir haciendo, preocuparnos de nosotros mismos y ya habrá tiempo de mirar la clasificación, que ahora mismo para mí es anecdótica. En la jornada tres, hacer cábalas o mirar la clasificación creo que no nos estaríamos haciendo ningún bien", afirmó antes de recibir mañana en Riazor al Badajoz.

Será un partido entre dos de los máximos aspirantes al ascenso, ante otro equipo todavía invicto y que todavía no ha encajado ningún gol. "Lo que está claro es que nos enfrentamos a un rival que a priori tiene el mismo objetivo que nosotros, que es pelear por ese ascenso. Sus números están ahí y el año pasado en 24 partidos hizo dos derrotas, que es dificilísimo en la categoría, y este año lleva tres partidos y no ha perdido ninguno, no ha encajado ningún gol en contra, el inicio que ha tenido es muy bueno, tienen muy buenos jugadores y será difícil. Eso no quiere decir que los partidos que hemos jugado hasta ahora no lo sean, porque en la primera jornada nos enfrentamos al Celta, que luego no ha perdido en las siguientes jornadas", reflexionó Borja Jiménez.

El entrenador deportivista también lanzó un mensaje de tranquilidad en medio de la ilusión que ha despertado el arranque del equipo después de la decepcionante temporada pasada. "El nivel de exigencia que nos hemos marcado desde el principio va a ser siempre el máximo, ganemos, perdamos o empatemos. Es verdad que hemos tenido un buen inicio y que el equipo los tres primeros partidos ha respondido bien, pero el mensaje es el mismo siempre: hay que tener cautela y seguir trabajando como lo estamos haciendo", insistió.