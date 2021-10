El entrenador deportivista, Borja Jiménez, contaba esta semana con recuperar a Trilli después de un mes de ausencia del canterano, pero el joven lateral no termina de recuperarse de la lesión que sufrió con la selección sub 19 y no estará mañana en el partido frente al Real Unión en Irún (17.00 horas). Para aumentar los males del técnico en esa posición, tampoco estará Alberto Benito, al que unas molestias de última hora han dejado fuera de la lista para el encuentro. "Tenemos el mal del lateral derecho", lamentó resignado esta mañana Borja Jiménez.

"Trilli no termina de encontrarse cómodo y vamos a darle más tiempo, más semanas. Esperemos que se recupere pronto", explicó el entrenador blanquiazul sobre la situación del juvenil. El canterano había empezado esta semana a entrenarse con normalidad junto al resto del grupo, pero en los últimos días había frenado y sus sensaciones empeoraron.

Los problemas en el lateral derecho se agravaron esta mañana con las molestias de Alberto Benito, que apenas ha tenido presencia en el equipo en las últimas semanas. "Alberto se ha hecho daño en el aductor y le haremos pruebas hoy. Como dice el refrán, lo que no te mata te hace más fuerte. Pondremos a alguno de los que hemos utilizado estas semnas y no hay problema", reflexionó Borja Jiménez.

Víctor García, titular la semana pasada ante la SD Logroñés en el lateral derecho, se perfila de nuevo mañana como el elegido para ocupar esa demarcación.

El Deportivo encara el partido en Irún sin laterales derechos y con la necesidad de lograr un buen resultado tras los tropiezos ante Unionistas y SD Logroñés. Borja Jiménez volvió a insistir en la necesidad de que el equipo gestione mejor los últimos minutos de los partidos para no sufrir sobresaltos como el de la semana pasada. "El análisis no es que nos echáramos atrás. Cuando el rival te golpea y el balón se traslada te obligan a estar más cerca del área. No creo que nos echáramos atrás. Lo que tenemos que mejorar es la gestión de esos minutos con la pelota", analizó.