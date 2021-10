El Deportivo tendrá el desafío de espantar la mala dinámica que encadena a domicilio en sus dos últimas salidas. El escenario, sin embargo, no será el más propicio de antemano. El equipo de Borja Jiménez cayó en Salamanca ante Unionistas y en su visita al Real Unión de Irún, pero en ambos desplazamientos dejó la sensación de que su juego no se había visto reflejado en el marcador. Esos tropiezos han hecho mella en la clasificación y necesita compensarlos esta jornada, pero su rival de este mediodía aún no ha dejado escapar ningún punto en su estadio.

El Sardinero se ha convertido en una garantía para el Racing, que ha ganado sus cuatro partidos como local, y se encuentra en una buena dinámica después de un inicio de temporada titubeante.

El conjunto santanderino compensó su problemas a domicilio con su seguridad en casa, pero la jornada pasada logró su primera victoria a domicilio ante el Badajoz. Precisamente dejar atrás los tropiezos como visitante es lo que buscará el Deportivo hoy en El Sardinero.

Al equipo de Borja le maltrataron especialmente los marcadores en sus dos últimas salidas. El desempeño de los blanquiazules fue mejor de lo que dijeron los resultados ante Unionistas y Real Unión, especialmente contra el último, pero esos resbalones le hicieron perder pie en la clasificación después de un arranque inmaculado.

Un buen resultado hoy valdría doble para el Deportivo, que podría aparcar sus problemas a domicilio y al mismo tiempo golpear a un rival directo en la lucha por el ascenso directo esta temporada. Para conseguirlo contará con el apoyo de alrededor de 1.500 aficionados blanquiazules en las gradas de El Sardinero.