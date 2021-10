La salida de Álex Bergantiños del once ha reducido aún más el selecto club de futbolistas que han sido titulares en todos los partidos. Uno de los futbolistas que se ha hecho acreedor de tal confianza de Borja Jiménez es Adrián Lapeña, que reconoce que "no esperaba esta continuidad", aunque cree también que está "compitiendo bien" para así "devolver" esa fuerte apuesta del técnico en él. Más allá de los logros personales, lo que reconforta al central es que el Dépor ya sabe a lo que juega y que no ha variado el rumbo ni las intenciones, a pesar de las adversidades. "Vemos al mismo equipo todas las semanas y la gente se identifica. Las sensaciones son buenas. El juego es fluido y los malos resultados llegaron por un pelín de falta de fortuna. Cuando tuvimos la mala racha, nos penalizaron los pocos errores que cometimos, pero tampoco nos volvimos locos e hicimos lo del primer día. En un camino largo eso nos vendrá bien", cuenta reafirmándose en el trabajo hecho.

Lapeña fue una de las múltiples apuestas para el lateral derecho, aunque en gran parte de los partidos lo que ha hecho en realidad es acompañar y hacer la vida más cómoda al elegido como '2' desde su posición de central diestro. Ahora el dueño de esa posición es Víctor García. "Él es capaz de asentarse de extremo y como lateral. Yo lo que tengo es que adaptarme a cada jugador y ponérselo fácil. No es lo mismo jugar con Trilli, Benito o él, cada uno requiere de una cosa, pero los tres tienen la capacidad para ser titulares y es el míster el que debe decidir", argumenta.

Este fin de semana el contrincante será el Zamora, un equipo del ya saben "dos o tres puntos fuertes" y para el tienen "un plan". "Esperamos a un rival que nos espere y que nos dé la pelota. Todos los equipos que vienen esperan puntuar, pero nosotros tenemos que intentar hacer daño lo antes posible", asegura.