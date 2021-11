El Deportivo juvenil sigue asombrando en Europa no solo por su rendimiento sino también por la enorme expectación que está generando. 12.189 aficionados —el récord en una fase previa de la Youth League y la quinta mejor entrada de toda la historia de la competición— disfrutaron el miércoles en Riazor con el arrollador 5-1 frente al Maccabi Haifa. Entre ellos, los padres de los futbolistas, que volvieron a vibrar con otra noche mágica, como la de la gran remontada ante el Pogon polaco en la anterior eliminatoria. Sus hijos asombraron en junio en la fase final de la Copa de Campeones, conquistando el título, y ahora lo hacen en la competición continental derrochando desparpajo, competitividad y un marcado carácter ganador.

“La idea de ganar siempre la tiene en la cabeza”, resume Javier López, el papá de Noel. Un ADN ganador compartido por todos sus compañeros. “Es una generación que está demostrando que está dando los pasos justos para llegar al primer equipo”, apunta el exdeportivista Carlos Padín, padre de Hugo. En la misma línea opina Toni Barcia. A sus dos hijos, Dani y Lucía, les inculcó desde la cuna “el amor por el deporte”, el fútbol él y la natación ella. “Desde pequeñito, no le gusta perder a nada”, apunta Juan Rodríguez padre sobre el central fabrilista.

La buena sintonía que muestran los chavales dentro del terreno de juego se traslada también a sus familias fuera del campo. “Hay un buen grupo entre los niños y también entre los padres —explica Javier López—. Normalmente, vemos los partidos juntos”. Su hijo y Barcia, al igual que Jairo, Brais Suárez y Hugo Ríos, llevan juntos desde benjamines. Mucho tiempo compartiendo vestuario y también el sueño de triunfar en el primer equipo del Deportivo. Sea cual sea su futuro, lo que están viviendo y el cariño que están recibiendo de todo el deportivismo les quedará grabado para siempre. “Obviamente, no todos llegarán, pero pase lo que pase el día de mañana, esto será imborrable para ellos”, argumenta Juan Rodríguez padre. “La gente está loca, en el buen sentido. Es una locura, no hay palabras”, añade al referirse al multitudinario respaldo de la afición.

Comparten un hambre voraz por triunfar y, a la vez, la sobriedad por tener la cabeza bien amueblada y unas familias detrás que los saben guiar. Nada los descentra, ni siquiera a Barcia la nueva llamada de la selección española sub 19. “Está muy contento. Sabe que hay mucha competencia”, explica Toni. Noel, por su parte, solo piensa en mejorar cada día y la incertidumbre sobre su futuro no le afecta. “Todo está siendo muy rápido, pero lo lleva bien. Es un chaval con la cabeza asentada y está centrado en lo que se tiene que centrar”, explica su padre, al que le “gustaría” que siguiese muchísimos años en el Dépor. “Él está contento aquí y, de momento, no pensamos en otra cosa”, recalca Javier.

La ventaja de cuatro goles de cara al encuentro de vuelta, el 8 de diciembre en Israel, deja al Eurodépor juvenil a las puertas del play off. “Van con mucha ventaja pero en el fútbol no hay nada seguro. Primero hay que pasar”, advierte el exfutbolista Padín. Si apean al Maccabi Haifa, les espera un segundo clasificado de la fase de grupos en una eliminatoria que sería en Riazor a partido único. A falta de dos jornadas para el cierre de esas liguillas, ahora mismo van segundos Brujas, Liverpool, Ajax, Real Madrid, Benfica, Manchester United, Sevilla y Chelsea.