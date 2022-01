La del Deportivo y Álvaro Rey es una historia que viene de lejos, pero que no se resolvió hasta hace un par de semanas. Los caminos del extremo sevillano y del club blanquiazul estuvieron a punto de juntarse en otras ocasiones, pero el fichaje no se concretó hasta este mercado invernal.

“Prioricé venir a este club a sumar y hacer algo bonito”, resumió ayer sobre su fichaje a pesar de las otras propuestas que tenía sobre la mesa, algunas de equipos de superior categoría. Influyeron varios factores, como el hecho de que sea Borja Jiménez el entrenador blanquiazul, con el que coincidió en el Mirandés, pero sobre todo lo cerca que había estado en otras ocasiones de recalar en el conjunto deportivista.

Su fichaje no se pudo concretar el pasado verano a pesar de que era uno de los objetivos de la dirección deportiva, pero se ha materizalizado en este mercado invernal después de que el extremo sevillano se desvinculara del Club Bolívar. “Tuve una oferta de Segunda División y tuve la del Dépor. Tenía el interés de otros clubes de Segunda, pero llevo mucho tiempo coqueteando con el Dépor si venía o no venía, siempre me he encantado, y prioricé venir”, insistió.

Era una especie de “idilio”, según sus palabras, que no llegaba a materizalizarse y que ahora se ha consumado después de que el club diera salida a Alberto Benito y Jorge Valín, que no contaban en los planes de Borja Jiménez. El técnico gana así un jugador polivalente que puede jugar en varias posiciones del ataque, pero sobre todo en el extremo derecho, cojo desde que Víctor García retrasara su posición hasta el lateral. “Soy un jugador de banda, he jugado muchos partidos durante mi carrera de segundo punta, pero me siento más cómodo en banda. Soy diestro, pero he jugado en la izquierda. Borja me utilizó en Miranda en varias posiciones, pero él sabe dónde estoy más cómodo. Es bueno tener esa polivalencia para poder jugar en esas posiciones”, afirmó en su presentación.

El nuevo jugador deportivista, que firma hasta final de temporada con la posibilidad de prorrogar su contrato una más, es consciente de la competencia que se encontrará en la plantilla y lo complicado que será hacerse un hueco como titular. “Es una apuesta mía también personal porque tenía una oferta de Segunda. Es difícil entrar, pero voy a intentar ponerme a mi nivel y ponérselo difícil al míster”, señaló.