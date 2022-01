Borja Granero, que tuvo que entrar en el tramo inicial por el lesionado Pablo Trigueros, analizó la dificultad de ganar en un campo como el del DUX. “Sabíamos que era un encuentro complicado, de disputas. Hemos ido ajustando durante el partido. No hemos empezado muy bien, a pesar de adelantarnos, pero luego hemos ido ajustando y yo creo que merecimos los tres puntos”, resumió el central.

“El partido ha sido muy duro, de mucha disputa. Los dos queríamos imponer lo nuestro. Al final tenemos ese talento que igual otros equipos no tienen y lo ponemos al servicio del equipo. Lo ha hecho William y otro día lo hará otro”, dijo Granero sobre la acción del definitivo 2-3. También se refirió a su gol, el que supuso el 2-2 momentáneo: “Tenemos que aprovechar más las acciones a balón parado. Tenemos buenos sacadores y rematadores. Entramos como elefantes y encontramos ese huequecito”, describió el central sobre la jugada del 2-2, que llegó a la salida de un córner.

Granero enfoca ya al miércoles en Zamora: “Los futbolistas lo que queremos es competir. Cuantos más partidos haya, mejor. Hemos hecho una buena vuelta pero no va a valer de nada si no haces bien las cosas partido a partido, como creo que ha sido esta primera vuelta. Hay que enfocar todas las semanas como si fuera la última. Yo disfruto mucho, más cuando juego, sobre todo. ¿Quién no quiere competir con la camiseta del Dépor?”.