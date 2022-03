El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, lamentó el empate contra el Racing de Ferrol y, aunque no quiso detenerse demasiado en la actuación del árbitro, terminó criticando la actuación del colegiado, especialmente la mano de Quintana dentro del área no señalada. “No puedo decir lo que pienso. Hay alguien de la Federación aquí, podría ir hasta preso. No podemos controlar el tema del arbitraje. Ahí están las imágenes. Si no nos da para ganar, como entrenador solo puedo intentar que el equipo haga más cosas para hacer gol. Con uno o dos porteros del rival. Las imágenes de estas semanas hablan por sí solas. Los árbitros tienen buena fe, se equivocarán pero no puedo decir nada más. No debo”, argumentó el técnico blanquiazul.

El Dépor se desinfla Esa jugada en el tramo final del encuentro terminó condicionando un nuevo resultado decepcionante para el Deportivo, pero Borja Jiménez volvió a insistir en que el equipo estuvo de nuevo penalizado en la finalización. “Lo que podemos hacer es trabajar”, resumió el entrenador deportivista. “Hoy valoramos el derroche que han hecho todos. Era un partido especial, tenían muchas ganas. Veníamos de hacer cuatro puntos de seis y queríamos volver a ganar ante nuestra gente, son los que más se lo merecen. Pero no nos ha dado. Nos toca pensar en Badajoz y convertirlo en victoria. Sigo muy convencido de que es el camino. Si ahora con X situaciones de gol no nos da, tendremos que hacer más. Al equipo, a nivel defensivo, no nos han generado, hemos dominado todo el partido, pero tenemos que hacer más todos. Hacer autocrítica y mirar hacia adelante. Independientemente de lo que hagan los rivales. Mejorar para ganar, es lo que está en nuestras manos”, añadió. Borja Jiménez insistió en que la propuesta que le permitió al equipo dominar la primera mitad del campeonato será la que le ayude a dejar atrás su mala dinámica de resultados. “A mucha gente le costará entender el mensaje, cuando los resultados no llegan es difícil que la gente crea. Sigo pensando que el camino es mejorar nosotros mismos. Con partidos con menos ocasiones, el de Calahorra, hemos sido capaces de ganar. Partidos con más ocasiones no hemos conseguido ganar tres o 4-0, pero el equipo sigue generando. Es el momento de, dentro de lo que podamos, transmitirles confianzas y seguridad. Volveremos a hacer goles. El equipo a nivel defensivo dio un paso más. Este es el camino y nos va a dar. El mensaje desde no ganar es más difícil de entender”, reflexionó. Así te contamos el Deportivo - Racing de Ferrol El entrenador deportivista también explicó cómo encajaron los jugadores el empate contra el Racing de Ferrol en Riazor. “El vestuario se va con la sensación de que debería haber ganado. Es un vestuario muy competitivo, está jodido por dentro. Queríamos ganar, no solo por nosotros, por la afición y su recibimiento. El equipo ha sido infinitamente superior al rival, pero no nos ha dado. Tenemos que generar más, estar más acertados en toma de decisión. Ian hizo una gran parada, en uno de los pocos envíos suyos al área. El único objetivo era ganar, el vestuario está fastidiado. No les vi como el día de Irún, que se vieron superiores. Hoy no fuimos capaces de ganar, pero la línea de juego es ascendente. Sabiendo que ahora no nos da para ganar”, manifestó Borja Jiménez tras el partido.