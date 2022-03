El Deportivo ya no depende de sí mismo para acabar primero y así sellar de manera directa un billete para competir en Segunda la próxima temporada. Su bache de juego y resultados del último mes ha hecho que se esfumara su liderato y también los seis puntos que llegó a tener de margen sobre su entonces inmediato perseguidor, el Racing de Santander. Ahora los cántabros mandan en la tabla con los mismos puntos que el Dépor, 51, pero con el golaveraje a favor y un partido menos disputado, el que afrontarán mañana en El Sardinero (19.00 horas) contra la Cultural Leonesa.

El equipo coruñés estará pendiente del resultado de ese choque para recalibrar cómo quedan sus opciones de ascenso cuando todos se pongan al día, pero también mirará de reojo a lo que esta tarde suceda en A Malata (20.30 horas) en otro encuentro aplazado en su día por el COVID, el que enfrenta al Racing de Ferrol y al Rayo Majadahonda. En caso de victoria visitante, los madrileños se situarán a cuatro puntos del equipo de Borja Jiménez, la misma distancia a la que se ha colocado el Celta B tras haberse embolsado 16 puntos de los últimos 18 en juego. El Deportivo, en cambio, solo ha sido capaz de sumar 5 puntos en esas seis jornadas más recientes.

La mala racha comenzó en febrero con tres derrotas consecutivas ante Real Unión de Irún (1-2), SD Logroñés (1-0) y Racing de Santander (0-1). Después llegó la victoria contra el Calahorra (2-1) y sendos empates sin goles ante el Sanse y el Racing de Ferrol, que salió vivo de Riazor gracias a que le perdonaron un penalti clarísimo, el de la mano de Yeferson Quintana, pero también por la incapacidad de los blanquiazules para transformar en ocasiones su dominio de la posesión. El Dépor volvió a estar demasiado ansioso por su necesidad de ganar y muy espeso con la pelota a partir de tres cuartos de campo.

Le falta la confianza que tenía cuando los resultados le acompañaban y llegó a encadenar trece jornadas sin perder. Ya no impone tanto como antes y los rivales le han perdido algo de respeto al comprobar que también es un equipo terrenal. Durante varios meses el Dépor llegó a desinstalar el retrovisor al ver lejísimos a todos sus rivales, salvo al Racing de Santander. Ahora tiene al Celta B a solo cuatro puntos de distancia con 47, un número que hoy también alcanzará el Rayo Majadahonda si es capaz de sacar adelante el encuentro que disputará en A Malata. Con el Real Unión sexto, a ocho puntos, la plaza de play off no peligra para el Dépor, que sigue enfocado en desbancar al Santander de lo más alto.