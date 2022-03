Riazor esprinta hacia el ‘play off’

La Real Federación Galega de Fútbol presentó formalmente ante la Real Federación Española su candidatura para que Galicia albergue la fase de ascenso a Segunda División con dos posibles sedes confirmadas, Riazor y A Malata, más otro campo que completará el trío de estadios que inicialmente plantea Galicia para acoger los seis partidos que determinarán los últimos dos ascensos a la categoría de plata. Vero Boquete de Santiago, Pasarón de Pontevedra y Anxo Carro de Lugo aspiran a acompañar a Riazor y A Malata como sedes. Galicia está muy bien situada para ser finalmente la elegida, con muchas posibilidades de ser la anfitriona de los partidos, según fuentes próximas a las negociaciones.

En un comunicado hecho público este lunes la RFGF avanza que la RFEF “tomará la decisión en los próximos días”, aunque desde la Federación Española apuntan que en la última reunión de la Comisión de Primera RFEF se acordó que se fijaría la sede en el mes de abril. El ofrecimiento de la RFGF es para acoger el play off a Segunda esta temporada y las dos próximas. No ha trascendido que haya más candidaturas, pero no se puede descartar, según fuentes federativas.

Accederán a la fase de ascenso los clasificados del puesto dos al cinco de cada uno de los dos grupos. Ahora mismo en el grupo 1 lo jugarían tres gallegos (Deportivo, Celta B y Racing de Ferrol) más el Rayo Majadahonda y en el 2 estarían clasificados Villarreal B, Andorra, San Fernando y Castellón. La primera eliminatoria cruzará a equipos de grupos diferentes, segundo contra quinto y tercero contra cuarto. Para ascender habrá que superar dos rondas, siempre a partido único y con ventaja para el mejor clasificado en el campeonato regular si persistiera el empate tras la disputa de una prórroga.

La posibilidad de que varios clubes gallegos —ahora mismo serían tres— puedan jugar la fase de ascenso en su comunidad autónoma es un punto a favor de la candidatura de la RFGF y muy del agrado de la RFEF porque garantizaría una enorme asistencia de público a los campos y un gran ambiente dentro y fuera de los estadios.

El pasado 2 de marzo el presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, se refirió públicamente a la posibilidad de que Riazor fuese una de las sedes. “Nuestra primera opción sería el ascenso directo y a lo mejor ir a Riazor a disfrutar del play off de otros, pero siempre estaría bien que los play off se disputaran en Galicia”, afirmó entonces.