Antonio Couceiro cierra filas en torno a la unidad del Deportivo y del deportivismo y lo hace en el momento más delicado de la temporada, justo en la semana posterior a la pérdida del liderato de Primera RFEF por parte del primer equipo masculino después de cuatro meses ininterrumpidos en lo más alto de la clasificación. El presidente del club coruñés mostró su “absoluta convicción de que seremos campeones y estaremos en Segunda la próxima temporada”. Para ello, pidió “paciencia y confianza a la afición” y también “apoyo y tranquilidad, imprescindible para salir de este bache de resultados”.

El máximo dirigente blanquiazul se refirió a la nueva situación clasificatoria tras la caída al segundo escalón de la tabla y en ese sentido recalcó su plena confianza en que el Dépor acabará sellando el billete directo a Segunda. “El objetivo es el ascenso directo y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Si no, habría que ir a un play off y seguro que la afición también apoyará”, argumentó el presidente del club, que aprovechó para reiterar su “apoyo total tanto al entrenador como a los jugadores” y para recalcar que el polémico aplazamiento del duelo ante el Racing de Santander resultó clave en el “truncamiento de una línea de continuidad en los resultados”.

Apuesta por el mismo camino y descarta decisiones drásticas. “En este momento hay que continuar el camino emprendido y no hay que tomar ninguna decisión drástica respecto de ningún tema”, zanjó. Antonio Couceiro hizo estas declaraciones este miércoles en un acto organizado por la Asociación de la Prensa de A Coruña en el hotel Finisterre, donde también trató otros asuntos, como la posibilidad de que Galicia acoja la fase de ascenso a Segunda División.

Evita “hablar de play off”; Riazor, posible sede. “Parece que la Federación Gallega está trabajando para hacer los play off en Galicia. Nuestra primera opción sería el ascenso directo y a lo mejor ir a Riazor a disfrutar del play off de otros, pero siempre estaría bien que los play off se disputaran en Galicia”, señaló Couceiro sobre la posibilidad de que también Riazor acogiera esos partidos por subir a Segunda.

Firma del nuevo convenio con la AFAC. El presidente comunicó que este jueves a las 17.00 horas se firmará un nuevo convenio por tres años entre el club y la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña (AFAC), en cuyo texto se eliminarán los “pagos individuales realizados singularmente cada vez que un jugador de un club se incorpora al Deportivo”. Se crean nuevos mecanismos compensatorios y la Fundación del Deportivo será la que se encargue a partir de ahora de canalizar ese dinero para el fútbol modesto, que “por primera vez incluye a los equipos femeninos”. “Incluso se premiará a los clubes que tengan equipo femeninos para fomentar la inclusión”, adelantó.

Acuerdo con el Concello sobre Riazor, antes de final de campaña. Sobre el nuevo convenio con el Ayuntamiento de A Coruña para la cesión del estadio, “todavía falta algún fleco” pero espera que esté firmado “antes de final de temporada”. Entre los detalles que se están puliendo reconoció que uno de ellos es plasmar el compromiso por parte del club y de su máximo accionista, Abanca, de mantener la sede del equipo en A Coruña: “Es uno de los temas que se están tratando y que estarán reflejados en el convenio”. Además, avanzó la creación del Depor Innovation Center “a principios de la próxima temporada” con el objetivo de “favorecer la internacionalización” del club.

Otra temporada más de la mano del Liceo. También habló Couceiro del acuerdo de colaboración con el Liceo, al que “aún le queda un año más”. “Una vez que remate la próxima temporada nos sentaremos a hablar. La relación entre las directivas es muy buena. Estoy seguro de que en su momento dibujaremos un nuevo escenario de futuro”, señaló Couceiro, que evitó referirse a la situación particular del equipo verdiblanco femenino.

Juicio pendiente derivado del ERE. Sobre el Expediente de Regulación de Empleo cerrado por el Deportivo, el presidente señaló que “el único tema abierto es el de Pablo Pereiro”, en referencia a la denuncia presentada por el que fuera máximo responsable del equipo femenino. “Lo incluimos en el ERE y él interpreta que hubo una rescisión de contrato. Es una discrepancia que está en instancia judicial y estamos esperando la resolución judicial”, apuntó al respecto Couceiro, que también habló de la situación del expreparador físico José Ángel Franganillo, también judicializada: “Está de baja y está esperando resolución”.

Abierto a todas las vías de financiación, incluido el fondo CVC. Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, máximo accionista de club, afirmó el pasado 2 de febrero que “no hay ninguna pretensión” de que el Dépor reciba dinero del fondo CVC si asciende a Segunda. Sobre este asunto, Antonio Couceiro no cierra las puertas a ninguna vía para captar recursos. “Ese proyecto de financiación se nos presentará en el momento que ascendamos a Segunda. Será un escenario de financiación que tendremos que tener en cuenta y luego analizaremos otros escenarios alternativos. Como consejo, debemos elegir el más favorable para el Deportivo. Adelantar eso hoy es imposible”, zanjó el presidente del club. “Lo que piense Escotet evidentemente será una posición apriorística pero la obligación del consejo de administración y del presidente es analizar todas las alternativas posibles ante la financiación futura del Dépor. Esta de LaLiga es una de esas alternativas que analizaremos y tomaremos una decisión”, añadió.