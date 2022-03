Reacción obligatoria en Riazor

Al Deportivo no le queda otra esta tarde (19.00 horas) en Riazor que ganar a la Cultural Leonesa si quiere aparcara la crisis de juego y resultados en la que se ha instalado desde comienzos de año. Es un todo o nada para el equipo después de la nefasta imagen que dejó la semana pasada en Badajoz y de ver como el Racing de Santander se escapaba en lo más alto de la clasificación. Ya casi se ha perdido la cuenta de las veces en las que el club se ha visto en una situación parecida, pero resulta más doloroso esta temporada, en la que parecía que las sensaciones eran otras.

Un mes de febrero negro, sin embargo, ha dejado al Deportivo al borde de una situación límite. Ya no solo no se puede permitir más tropiezos si quiere mantener alguna esperanza de lograr el ascenso directo, sino que peligra incluso su posición de play off.

Reaccionar es la única opción para el equipo, y más tras la pobre actuación de la semana pasada en Badajoz. La derrota en el Nuevo Vivero destapó todos los males de un Dépor que se ha ido extraviando con el paso de las jornadas hasta sumar solo cinco puntos de los últimos 21 posibles.

La solución a la crisis parece que será recuperar las señas de identidad que permitieron al equipo dominar el campeonato con autoridad, pero la duda está en si será suficiente en este tramo del campeonato. Aquella propuesta de control, seguridad defensiva y contundencia en ataque ya había dado muestras de agotamiento y al Deportivo le costó trabajo sacar adelante muchos partidos en Riazor.

Borja Jiménez exploró otras fórmulas, pero los rivales ya había entendido que la mejor forma de contrarrestar al conjunto blanquiazul era con las transiciones. La falta de soluciones del técnico ha ido erosionando su figura en las últimas semanas, señalado también por la errática gestión de la plantilla en el último mes.

Hoy todo apunta a que confiará en los jugadores con mayor ascendencia en el vestuario. Álex Bergantiños, Rafa de Vicente y Borja Granero se perfilan como titulares en un partido trascendental que marcará el futuro inmediato del equipo y quizá también de su entrenador en la víspera de visitar la semana pasada al Celta B en Balaídos, con todo lo que eso implica.

La alineación de esta tarde, sin embargo, mantiene abiertas otras posiciones. Está por ver qué ocurre con Miku, en un estado de forma alarmante y sin apenas influencia en el juego, pero que ha conservado de manera sólida la confianza del entrenador. Quiles será de nuevo titular, pero puede que Noel ocupe el lugar del venezolano en un equipo que lo más probable es que regrese también al sistema con tres centrocampistas.